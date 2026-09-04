Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe: ezek a legfontosabb változások

A törvénymódosítási javaslat célja, hogy a javítóintézeteket ismét a gyermekvédelmi intézményrendszer részévé tegyék, és azok irányítását a gyermekek és ifjúság védelméért felelős minisztérium alá helyezzék vissza.

A módosítás célja a fiatalkorúak nevelési és fejlesztési munka kereteinek javítása, szakmai folytonosságának biztosítása, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek való megfelelés.

A legfontosabb változások között említhető, hogy új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács mint szakmai és döntés-előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott.

A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályai pedig szigorodnak.

A változás legfőképpen azt a mintegy 300 fiatalkorút érinti, akik edig büntetés-végrehajtási környezetben voltak. Ezen felül a javítóintézeti dolgozókat, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket és az itt dolgozó szakembereket, akiket a későbbiekben fokozottan bevonnak a javítóintézeti nevelésbe.

Fontos hangsúlyozni, hogy a törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés-végrehajtási szervek, elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását.

Az intézkedés megfelel a gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezmény előírásainak, amelyek kiemelik a szabadságelvonás korlátozott, végső eszközként való alkalmazását, a gyermekek elkülönítését a felnőttektől, valamint nevelési és fejlődési jogainak biztosítását.