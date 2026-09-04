ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.03
usd:
311.77
bux:
147747.91
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A group of cheerful small school kids in canteen, eating lunch and talking.
Nyitókép: Halfpoint/Getty Images

Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe: ezek a legfontosabb változások

Infostart

Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. Megszűnnek a büntetés-végrehajtás minisztériumának korábbi irányításával kapcsolatos előírások, helyettük a gyermekvédelmi miniszter jogköreit erősítik. A változásokat hamarosan törvényjavaslatként az Országgyűlés elé terjeszti a kormány.

A törvénymódosítási javaslat célja, hogy a javítóintézeteket ismét a gyermekvédelmi intézményrendszer részévé tegyék, és azok irányítását a gyermekek és ifjúság védelméért felelős minisztérium alá helyezzék vissza.

A módosítás célja a fiatalkorúak nevelési és fejlesztési munka kereteinek javítása, szakmai folytonosságának biztosítása, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek való megfelelés.

A legfontosabb változások között említhető, hogy új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács mint szakmai és döntés-előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott.

A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályai pedig szigorodnak.

A változás legfőképpen azt a mintegy 300 fiatalkorút érinti, akik edig büntetés-végrehajtási környezetben voltak. Ezen felül a javítóintézeti dolgozókat, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket és az itt dolgozó szakembereket, akiket a későbbiekben fokozottan bevonnak a javítóintézeti nevelésbe.

Fontos hangsúlyozni, hogy a törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés-végrehajtási szervek, elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását.

Az intézkedés megfelel a gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezmény előírásainak, amelyek kiemelik a szabadságelvonás korlátozott, végső eszközként való alkalmazását, a gyermekek elkülönítését a felnőttektől, valamint nevelési és fejlődési jogainak biztosítását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe: ezek a legfontosabb változások

kormány

gyermekvédelem

javítóintézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Felülvizsgálja a kormány a büntetőeljárások elhúzódásának okait. A miniszterelnök szerint a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, ami rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban azt mondta: nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedően hosszúak a magyar perek, de lehetne gyorsítani rajtuk.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpörög a diplomácia Moszkvában és Kijevben, Trump követeli vissza a pénzét - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Felpörög a diplomácia Moszkvában és Kijevben, Trump követeli vissza a pénzét - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy a közeljövőben amerikai tárgyalóküldöttség látogat Kijevbe és Moszkvába az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések részeként. "A következő napokban várjuk őket, ez rendkívül fontos" - tette hozzá az ukrán elnök. Donald Trump amerikai elnök közben "némileg megkésve" kártérítést követel az Ukrajnának nyújtott támogatásért. Szerinte az európai országoknak vissza kellene fizetni azt a "több százmilliárd dollárt", amit "ingyen kapott" Ukrajna és a NATO. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást.

BBC
Business Sport Travel Science
Lindsay Clancy murder case ends without verdict as judge declares a mistrial

Lindsay Clancy murder case ends without verdict as judge declares a mistrial

After days of deliberations, the jury fails to reach a unanimous verdict on whether the US mother murdered her three young children in 2023.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 21:09
Nagy a torlódás este is a Balaton felé, baleset az M7-esen
2026. szeptember 4. 20:02
Elítélték egy idősotthon vezetőjét, aki egy elhunyt bankkártyáját használta
×
×