Megdöbbentő dolgot rejtett a hűtőtáska

A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján, egy zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilág-védelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak.

A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke 80,225 millió forint – írták.

A pénzügyőrök a Szegedi Rendőrkapitányságon feljelentést tettek természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt; a piócákat a Szegedi Vadasparkba szállították – áll a közleményben.