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A bekötött szemű igazságszolgáltatás istennőjének portréja Themis.
Nyitókép: Pexels.com

Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Infostart / InfoRádió

Felülvizsgálja a kormány a büntetőeljárások elhúzódásának okait. A miniszterelnök szerint a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, ami rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban azt mondta: nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedően hosszúak a magyar perek, de lehetne gyorsítani rajtuk.

Hack Péter szerint az angolban van egy olyan kifejezés, hogy „Justice delayed, is justice denied”, ami magyarra úgy fordítható, hogy „az elkésett igazságszolgáltatás az elmaradt igazságszolgáltatás”.

A professzor hangsúlyozta: ez egy világszerte létező kihívás az igazságszolgáltatásnak. Nevezetesen,

nem elég, hogy megszületik az ítélet, annak a lehető legrövidebb időn belül kellene meglennie.

Mint mondta, az eljárások gyorsításának az igénye az elmúlt 50 évben folyamatosan jelen volt Magyarországon is és a nemzetközi gyakorlatban is, különösen a komplex, nagy horderejű gazdasági ügyeknek a feltárása okoz komoly kihívást az igazságszolgáltatásnak. Itt utalt a „K&H botrányból” kialakult Kulcsár-ügyre, ahol 14 év alatt született meg az ítélet a 2000-es évek elején.

Megemlítette még a Tribuszer-ügyet, ahol Tribuszer Zoltánné, a „magyar pilótajátékok királynője”, tízezreket csapott be, és története során többször is visszatért a bűnözéshez. Az eljárás lefolytatása a 90-es években 15 évet vett igénybe, de a Hagyó Miklós, más néven BKV-pert sem hagyta ki a sorból.

„Sokakat foglalkoztat a Schadl–Völner-ügy, a végrehajtói szervezet vezetőit érintő per, amely már hosszú évek óta tart, és még elsőfokú ítélet sem született. A törvényhozás már az 1973-as büntetőeljárási kódex megfogalmazásakor, majd 1998-ban, legutóbb pedig 2017-ben az új kódexek megalkotásánál alapcélnak tűzte a hatékonyság és a gyorsaság növelését” – fogalmazott Hack Péter.

Kiemelte: ma már 8 éves tapasztalatunk van a legutóbbi törvényről,

melynek eredményeként nem sikerült gyorsítani az eljárásokat. Egy átlagos eljárás most 1 év 9 hónapot vesz igénybe, de a bonyolultabb gazdasági ügyek ennél jóval-jóval hosszabb időt.

A professzor elmondta: ennek egyik oka a bonyolult ügyeknél a hihetetlen mennyiségű információ. Nemrég egy perben csak a vádirat 2300 oldal terjedelmű volt, a nyomozati iratok pedig százezer nagyságrendű oldalszámot foglaltak el.

Arról is szólt, hogy az eljáróknak, ezt az iratmennyiséget ismerniük kell, tehát a nyomozónak fel kell tudni dolgoznia. Ezt követően az ügyésznek személyes meggyőződést kell kialakítania, amikor vádat emel, vagyis nem a nyomozó „bemondása” után dönt a vádemelésről.

„Az első-, valamint a másodfokú bíróságnak is a közvetlenség elve alapján meg kell ismerni az iratokat, meg kell ismerni a bizonyítékokat, adott esetben szakértőket kell kirendelni. Ha az első szakértői vélemény valamiért nem egyértelmű, akkor újabb szakértőt kell kirendelni, a vizsgálatokhoz pedig hónapokra van szükség” – hangsúlyozta Hack Péter, aki szerint lehetne gyorsítani a folyamatot.

Véleménye szerint több segítő munkatárs egyértelműen indokolt lenne, különösen a bíróságoknál, ahol a bíróknak nyújtott adminisztratív személyzeti segítség nagyon gyenge lábakon áll Magyarországon. Ebben nemzetközi szinten nagyon rosszul állunk.

A jogász professzor meglátása szerint a mesterséges intelligenciának a használata óriási haszonnal járna, hiszen több százezer oldalas adatmennyiségnek a feldolgozásában kiváló segítséget nyújthatna.

Hozzátette: korábban voltak kísérletek arra, hogy a kiemelt jelentőségű büntetőügyeket felgyorsítsák, 2010 után a Fidesz-kormányzat bevezetett egy ilyen külön eljárást, ami az úgynevezett politikai vagy kiemelt ügyeknek a gyorsított tárgyalását szolgálta. A végeredmény az lett, hogy ez az eljárás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

„Összességében azt kell mondanom, hogy a büntetőügyek európai összehasonlításban és általában a bírósági ügyek európai összehasonlításban Magyarországon nem nagyon lassúak. Az egyszerűsített eljárások szorgalmazásának hangsúlyozása sokat segíthet, hogy a nagyobb ügyekre több energia és több kapacitás jusson” – szögezte le Hack Péter.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

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Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Felülvizsgálja a kormány a büntetőeljárások elhúzódásának okait. A miniszterelnök szerint a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, ami rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban azt mondta: nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedően hosszúak a magyar perek, de lehetne gyorsítani rajtuk.
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