Azbesztszennyezés: a védekezési költség jelentős részének megtérítésére pályázhatnak az önkormányzatok

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a pályázatot azok az önkormányzatok nyújthatják be, amelyek közigazgatási területén, vagy - a magánszemélyek bevonásával történő önkormányzati pályázat esetén - a magánszemélyek ingatlanán azonosított, akkreditált kőzetvizsgálattal és levegőmérésekkel igazoltan szervetlen szállórost (azbesztrost) mutatható ki, olyan mennyiségben, amely egészségügyi kockázatot jelent.

A pályázóknak rendelkezniük kell az egészségügyi kockázatú helyszínekről készített azbeszttérképpel, valamint vállalniuk kell, hogy három havonta jelentést készítenek az ismételten elvégzett azbesztrost vizsgálatok eredményéről

– olvasható ki a rendelet szövegéből.

Hozzáfűzték: a pályázat keretében az akkreditált mérések - kőzetvizsgálat és levegőmérés a pályázati kiírásban foglalt feltételekkel támogathatók. A szabályozás szerint a magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanokon végzett tevékenységről az önkormányzat az érintett tulajdonosokkal magánjogi megállapodást köthet.

Fontos kitétel, hogy a pályázatban különösen indokolt esetben a pályázat kiírását követően, de még a pályázat benyújtását és elbírálását megelőzően elvégzett, és végrehajtási rendeletei szerint igazolt költségek is elszámolhatóak.

Rápli Róbert (Tisza), Szombathely országgyűlési képviselője is beszámolt közösségi oldalán a miniszteri rendelet megjelöléséről és köszönetét fejezte ki Szombathely önkormányzatának a védekezésben eddig közösen megtett lépésekért, az együttműködésért.

Nemény András (Éljen Szombathely) polgármester pedig hivatalos oldalán csütörtök reggel arról adott tájékoztatást, hogy az Oladi Platón a kivitelező már átvette a területet, megkezdte az előkészítő munkálatokat. Geodéziai méréseket végeznek, a jövő héten a szegélykövek kiépítésével folytatódik a munka, ezt követően kerülhet sor a tényleges fedésre - írta.

Az azbesztszennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vas vármegyében, ahol rendkívüli sajtótájékoztatón közölték, hogy a város egyik családi házas övezetében, az Oladi Plató több utcájában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le, évekkel korábban.

Az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító.

Orbán István, a kormányhivatal főigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: értesülései szerint korábban a magas azbeszttartalom miatt négy kőbányát is bezártak az ausztriai Burgenlandban, gyanújuk szerint az anyag onnan származhat.

Nemény András, Szombathely polgármestere közölte: a városrész utcáit 12 kilométer hosszúságban borítja azbesztes zúzalék, amelynek biztonságos eltávolítása és elszállítása meghaladja a város anyagi lehetőségeit. A kiporzás megakadályozására Szombathelyen előbb vízzel, majd kálcium-kloridos oldattal rendszeresen locsolni kezdték az érintett utcákat és egy részt bitumenes réteggel is elláttak, miközben a szakemberek iránymutatására vártak, hogy pontosan mit is kell tenniük.

A következő hetekben számos vasi önkormányzat, közöttük Kőszeg, Lukácsháza, Bük és Sárvár és Szentgotthárd is jelezte, hogy szintén érintettek lehetnek, a laboratóriumi vizsgálatok mindenhol a határértéket meghaladó azbeszttartalmat mutattak ki. Táplánszentkereszten például a bölcsőde, óvoda és iskola előtti részt borították akaratukon kívül azbesztes anyaggal, ott sem marad más eszköze az önkormányzatnak, mint a kalcium-kloridos locsolás. Bükről az önkormányzat időközben saját költségén elszállították az anyagot a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok betartásával.

Július 23-án a kormányszóvivő jelentette be, hogy a kormány hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására. Bejelentették, hogy az Oladi Plató utcáiról nem szállítják el az anyagot, hanem speciális eszközökkel, biztonságos körülmények között leaszfaltozzák az utcákat. A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat a kormányhivatalok támogatásával az önkormányzatok szervezik meg.

Magyar Péter miniszterelnök május 21-én tárgyalt Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. A magyar kormányfő közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, "de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja".