Magyarország és Japán közelebb lép egymáshoz

A magyar diplomácia vezetője Facebook-oldalán közzétett posztjában közölte, ez volt az első személyes találkozójuk a júniusi telefonegyeztetésük óta.

Kiemelte, hogy Japán Magyarország egyik legfontosabb ázsiai partnere. A 9. legjelentősebb befektető Magyarországon, hiszen az országban csaknem 200 japán irányítású vállalat működik, amelyek mintegy 28 ezer embernek adnak munkát. A két ország kapcsolatai azonban jóval túlmutatnak a gazdaságon. Húsz magyar felsőoktatási intézmény működik együtt japán egyetemekkel, a 2025–2026-os tanévben pedig az önköltséges hallgatókkal együtt 786 japán diák tanult Magyarországon, elsősorban orvosi és zenei képzéseken. „A diák- és egyetemi kapcsolatok, valamint a kulturális együttműködés fontos és tartós alapot adnak országaink kapcsolatának” – fogalmazott a miniszter.

Többek között abban is megállapodtak, hogy a technológia, az innováció és a mesterséges intelligencia területén új együttműködési lehetőségeket azonosítanak.

Orbán Anita posztjában ismertette, hogy megerősítette a japán miniszterelnök meghívását az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre, és Motegi Tosimicu külügyminisztert is meghívta. Japán külügyminiszter utoljára 2013-ban járt Magyarországon.

„Célunk, hogy a diplomácia eszközeivel megteremtsük és tovább erősítsük azt a bizalmat országaink között, amelyre aztán a gazdaság, a tudomány, az oktatás és a kultúra szereplői is építeni tudnak” – jelentette ki posztjában Orbán Anita.