Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot

A rendezvényt követő sajtótájékoztatón Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudományért és innovációért felelős államtitkára, aki a DOSZFeszten részletesen bemutatta Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, azt mondta, az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítik, de az oktatást a 2026-2027-es tanévtől a középiskolákban is megkezdik, mintegy tízezer tanuló bevonásával – közölte a hrportal.hu.

Jelezte azt is, hogy a következő három évben megduplázzák a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap forrásait, amelyek így elérhetik a 225 milliárd forintot.

Az egyik legnagyobb gyengeségnek nevezte, hogy a kutatási eredményekből nehezen lesznek startupok, majd növekedésre képes vállalkozások, ezért tájékoztatása szerint a kormány egyszerűsítené a cégalapítást és támogatná a hazai innovatív vállalkozások piacra lépését.