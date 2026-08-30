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Végzõs egyetemista hallgatók az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Gazdaságtudományi karának Vezetés és szervezés szakán a tanulmányaikat befejezett hallgatók diploma átvételi ünnepségén az egyetem gömbkupola termében, a fõváros XI. kerületében, a Pázmány Péter sétánynál. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Faludi Imre

Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot

Infostart

Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) a doktoranduszoknak: a Hungarian Startup University (HSUP) Doctorate projekt részleteit a DOSZFeszten mutatták be szombaton Debrecenben.

A rendezvényt követő sajtótájékoztatón Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudományért és innovációért felelős államtitkára, aki a DOSZFeszten részletesen bemutatta Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, azt mondta, az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítik, de az oktatást a 2026-2027-es tanévtől a középiskolákban is megkezdik, mintegy tízezer tanuló bevonásával – közölte a hrportal.hu.

Jelezte azt is, hogy a következő három évben megduplázzák a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap forrásait, amelyek így elérhetik a 225 milliárd forintot.

Az egyik legnagyobb gyengeségnek nevezte, hogy a kutatási eredményekből nehezen lesznek startupok, majd növekedésre képes vállalkozások, ezért tájékoztatása szerint a kormány egyszerűsítené a cégalapítást és támogatná a hazai innovatív vállalkozások piacra lépését.

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Kezdőlap    Belföld    Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot

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