Mérgező kazánok? Megszólalt az érintett cég

A konténerkazán-program megvalósításáért felelős DriveCell Systems Zrt. számára is a legfontosabb az általuk átadott termékek biztonsága, ezért üdvözölik a kormány által kezdeményezett ellenőrzéseket és készek mindenben együttműködni a hatóságokkal – közölte a társaság arra reagálva, hogy mérgező és túlárazott kazánok beszerzése miatt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter augusztus közepén feljelentést tett.

A Szociális és Családügyi Minisztérium augusztus 17-én közölte, hogy Kátai-Németh Vilmos feljelentést tett négyszáz, az ország szociális és állami intézményei számára rendelt túlárazott, illetve mérgező anyagokat tartalmazó, részben kínai konténerkazán beszerzése miatt. A konténerkazánok beszerzését a DriveCell Systems Zrt. végezte.

A kazánokból 200 darab kínai beszerzés, amelyek azbesztet, vagyis mérgező anyagot tartalmaznak. Ráadásul ezek műszaki, környezetvédelmi paraméterei nem felelnek meg sem a hazai, sem az EU-s követelményeknek; a kazánokat túlárazva, darabonként 26 millió forintért, összesen 10,5 milliárd forintért szerezték be – ismertette a minisztérium.

Ezekre reagálva a DriveCell Systems Zrt. arról számolt be, hogy az import konténerkazánokon a társaság csak minimális fejlesztést hajtott végre, amelytől eltekintve azokat a magyar importőrtől kapott formában adták át, részben az állam által kijelölt intézményeknek üzemeltetésre, részben szükség esetén mobilizálható eszközként tárolásra.

Kiemelték, hogy a DriveCell Systems Zrt. a projekt teljes időtartama alatt jóhiszeműen járt el és a konténerkazánok megfelelőségének értékelésénél a beszerzési lánc korábbi szereplői által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokra, tanúsítványokra és egyéb igazoló dokumentumokra támaszkodott.

A DriveCell Systems Zrt. a sajtóban megjelent hírek tisztázására független szakértők bevonásával belső vizsgálatot kezdeményezett, hogy a konténerkazánok a Miskolci Egyetem vizsgálatát követően ismételt felülvizsgálaton essenek át. Amennyiben az ismételt felülvizsgálaton a konténerkazán valamely része nem megfelelő, akkor a társaság gondoskodni fog a hiba elhárításáról.

A közlemény szerint a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtésére szolgáló konténerkazán-pilotprogram teljes összegét, a támogatási szerződés megkötése idején fennálló energiaveszélyhelyzet és a geopolitikai sajátosságok figyelembevételével szükséges értékelni, szem előtt tartva, hogy a bruttó összköltség a projekt számos más elemének fedezetét is magában foglalja. A projekt támogatási összege nem a konténerkazánok ára, hanem a teljes, országos lefedettségű pilot program támogatási összege. A támogatási összeg továbbá nem 100 százalékos intenzitású, így bizonyos támogatások esetén a társaság viselte a költségek többségét.

A közcélú programnak az is szigorú feltétele volt, hogy a konténerkazánok beszerzési és átadási ára megegyezzen, vagyis azon a DriveCell Systems Zrt. nem realizálhatott profitot.

Közölték, a konténerkazánok az energiakrízis hatásaira való felkészülést szolgálták, ezért a DriveCell Systems Zrt. úgy vélte a projekt sikerességét nem javasolt az alapján megítélni, hogy a konténerkazánok használatára eddig mennyiben volt szükség.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a társasághoz hivatalos megkeresés még nem érkezett, a DriveCell Systems Zrt. továbbra is elkötelezett a transzparens együttműködés és a projekt célkitűzéseinek eredményes, biztonságos megvalósítása mellett.