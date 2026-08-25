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Nyitókép: Pixabay

Új lapot alapítana több, a Mandinertől távozó újságíró

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Kacsoh Dániel, Kohán Mátyás és Lentulai Krisztián távozik a Mandinertől – tudatták az újságírók Facebook-oldalaikon.

2026. július 31-én még 15 kekvával (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány) együtt megszűnt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványa – ezek azok a szervezetek, amelyek nem láttak el felsőoktatási feladatot. Az érintett tulajdonok az államhoz kerültek. Az MCC-é volt a Mandiner is, amely már nem jelenik meg hetilapként, az utolsó nyomtatott szám 2026. július 30-án került az újságárusokhoz.

A Mandiner honlapján olvasható cikk szerint Kacsoh Dániel, Kohán Mátyás és Lentulai Krisztián távozik a Mandinertől, ezt a Facebook-oldalaikon közölték.

„Na de miért? Mert Magyar Péter júniusban a parlamentben nyíltan arról beszélt, hogy a Mandiner állami tulajdonba kerül, s majd nekik (értsd: a Tisza-kormánynak) kell meghatározni a tartalmat, amit megjelentet. A miniszterelnök tehát a kekva-törvény kapcsán egyértelműen fogalmazott: átveszik a szerkesztőséget! Kész-passz! Az átvétel elvileg már akár ma is lehetséges, ám szeptember elsejével mindenképp valósággá válik. Márpedig ezzel ellehetetlenülhet a független, szabad és jobboldali médiamunka lehetősége a Mandinerben” – írta Kacsoh Dániel.

A korábbi főszerkesztő-helyettes emlékeztet: a kormányfő nemrég ismét megjegyzést tett a Mandinerre, mondván, szerinte ott továbbra is propaganda folyik. „Szerintünk nem. Aztán egyetlen kommenttel lényegében kirúgatott két frissen igazolt munkatársat az épp megújuló közmédiától. Ez kétséget sem hagy azzal kapcsolatban, mi várhat ránk is. Ezért egy határozott és egyértelmű jelzést akarunk küldeni a nyilvánosság felé: tiltakozunk a kormányzati nyomásgyakorlással és a kézi vezérléssel szemben” – fogalmazott.

A folytatásról azt írta: „Egyelőre itt tartunk, a semmibe ugrottunk ki, de mindenképp szeretnénk folytatni. Valahol, valahogy. Ezért terveink szerint egy új, a Mandiner kritikusan konzervatív szellemiségét tovább vivő médium megszervezésén kezdünk el dolgozni. Amint vannak fejlemények, a közösségi médiás felületeinken azonnal beszámolunk róluk!”

„Várjuk majd a követőink támogatását és az esetleges befektetőket is, akiknek fontos a kiépülő hatalommal szembeni kritikus hozzáállás, a szabad sajtó és a jobboldali értékrend!” – hangsúlyozta Kacsoh Dániel.

Kohán Mátyás külpolitikai újságíró azt írta: „Olyan dolgot szeretnék csinálni végre ismét, aminek értelme van; amilyen a Mandiner volt icipici lapként hét éve, a Mediaworks-átvételkor hat éve, vagy az MCC-hez kerülve tavaly. Perspektívával rendelkező, nem gúzsba kötött, stabil, józan és érdekes jobboldali újságot.”

Hozzátette: „Azért távozunk Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián kollégákkal ma, hogy ezt – olvasók, kis- és nagybefektetők partnersége mellett – végre létrehozhassuk. Ha a Mindenható olyan szorosan fogja a kezemet, ahogy eddig tette, akkor létre is fog jönni. Minden lépésünkről tudni fognak.”

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