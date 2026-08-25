ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.67
usd:
310.87
bux:
152138.09
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az MVM Paksi Atomerőmű 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Már a negyedik paksi blokk is félgőzzel termel

Infostart

A negyedik paksi blokk is termelni kezdett.

Az Országos Atomenergia Hivatal üzemi adatai alapján az látszik, hogy a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt leállított paksi atomerőműben már az utolsó, negyedik blokk is üzemel. A délelőtti adatok szerint fél gőzzel:

  • 1. blokk 467 MW
  • 2. blokk 489 MW
  • 3. blokk 485 MW
  • 4. blokk 243 MW

Fokozatosan zajlik hétvége óta a blokkok visszakapcsolása, hétfő reggel már három blokk a teljes kapacitásán termelt. Magyar Péter korábban közölte: az erőmű mind a 8 hűtőszivattyúja üzemel, az utolsó blokk visszakapcsolása pedig a tervek szerint halad. A miniszterelnök szerint szerdára várhatóan ismét rendelkezésre áll a teljes, csaknem 2 ezer megawattos kapacitás.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Már a negyedik paksi blokk is félgőzzel termel

paksi atomerőmű

országos atomenergia hivatal

villamosenergia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az AI nagy egyenlőségi paradoxona: a gyengébbek többet nyernek, de van egy csavar

Az AI nagy egyenlőségi paradoxona: a gyengébbek többet nyernek, de van egy csavar
A generatív AI több vizsgálatban egyszerre növelte a teljesítményt és csökkentette a dolgozók közötti különbségeket. A kezdők gyorsabban zárkóztak fel, bizonyos írásos feladatok pedig rövidebb idő alatt, jobb minőségben készültek el. Mégsem biztos, hogy ebből tartós kiegyenlítődés következik. Az AI használata nem jelent azonos értékteremtést. Az új különbséget a feladatbontás, az ellenőrzés és a teljes munkafolyamat újratervezése adhatja.
VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.25. kedd, 18:00
Totyik Tamás
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dolog készül a tőzsdéken, emelkednek a piacok

Nagy dolog készül a tőzsdéken, emelkednek a piacok

A befektetők tegnap még a múlt heti visszaesést emésztették, és ma is az Nvidia e heti gyorsjelentésére készülnek a piacok - a chipóriás szerdán, az amerikai tőzsdezárás után teszi közzé negyedéves számait. A befektetők figyelmének középpontjában az infláció is áll: szerdán érkezik a júliusi PCE árindex a tengerentúlon, amely a Federal Reserve által kiemelten figyelt inflációs mutató. Ma itthon is lesznek fontos események, hiszen jön a hét egyik legfontosabb eseménye: újra összeül az MNB Monetáris Tanácsa, mely a várakozások szerint újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkenti a kamatot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, az európai tőzsdék pluszban kezdték a napot, és a magyar tőzsde pedig történelmi csúcsot döntött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés, elképesztő látványosság újul meg a Balatonnál: 216 millióból hozzák el az űrutazást

Itt a bejelentés, elképesztő látványosság újul meg a Balatonnál: 216 millióból hozzák el az űrutazást

Több mint 216 millió forintból újul meg a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR-élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap majd.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is 'fully prepared' to counter widened US economic sanctions

Iran says it is 'fully prepared' to counter widened US economic sanctions

The US calls its latest sanctions on Iran an "economic D-Day", but Tehran says it has a plan to address them.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 10:13
Orbán Anita megtette a feljelentést a Covid-beszerzések ügyében
2026. augusztus 25. 09:18
Vitézy Dávid: újabb ütemhez ért a Déli Körvasút építése, itt kell forgalomkorlátozásra számítani
×
×