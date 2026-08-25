Már a negyedik paksi blokk is félgőzzel termel

Az Országos Atomenergia Hivatal üzemi adatai alapján az látszik, hogy a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt leállított paksi atomerőműben már az utolsó, negyedik blokk is üzemel. A délelőtti adatok szerint fél gőzzel:

1. blokk 467 MW

2. blokk 489 MW

3. blokk 485 MW

4. blokk 243 MW

Fokozatosan zajlik hétvége óta a blokkok visszakapcsolása, hétfő reggel már három blokk a teljes kapacitásán termelt. Magyar Péter korábban közölte: az erőmű mind a 8 hűtőszivattyúja üzemel, az utolsó blokk visszakapcsolása pedig a tervek szerint halad. A miniszterelnök szerint szerdára várhatóan ismét rendelkezésre áll a teljes, csaknem 2 ezer megawattos kapacitás.