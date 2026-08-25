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Életet mentett egy rendőr Békésen.
Nyitókép: Békés vármegyei rendőrség

Elmerült a sötét csatornában, a rendőr azonnal utánaugrott

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Vízből mentett ki egy úszni nem tudó férfit egy rendőr és egy polgárőr Békésen.

A városi rendőrkapitányság járőrvezetője, Szilágyi András törzsőrmester augusztus 22-én éjjel szabadidejében polgárőrként segítette egy rendezvény biztosítását.

Éjjel fél egy előtt az Erzsébet ligetben lévő gyalogos hídnál az Élővíz-csatornába esett egy férfi – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A rendőr látta, hogy elmerült, ezért azonnal utánaugrott, sikerült megragadnia a gallérját, a fejét a víz fölé emelni, így úszott vele a part felé, majd a kolléganője a partról megfogta a férfi karját és segített őt szárazra emelni.

A rendőr egy közeli padra ültette a kimentett férfit, aki elmondta, hogy nem helyi lakos, koncertre érkezett Békésre, tehát nincs helyismerete, nem tudta, hogy ott van a csatorna, így került a sötétben a vízbe.

Nem tud úszni, ezért nagyon hálás volt a rendőrnek, hogy kimentette.

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