Így vezeti az elektromos autóját? Később milliókba fog fájni

Egy friss, valós körülmények között készült teszt alapján azonban úgy tűnik, amennyiben valaki elektromos autóval közlekedik így, az drasztikusan felgyorsíthatja az akkumulátor öregedését. A kínai Sanghaji Dianji Egyetem kutatócsoportja szerint akik sűrűn végeztek nagy gyorsításokat és lassításokat, körülbelül 2,5-szer akkora akkumulátor-kapacitásveszteséget hoztak össze, mint a környezetbarát módon vezetők – írta a Science Alert cikke alapján a 24.hu.

A szakértők 15 elektromos jármű valós vezetési adatait elemezték egy teljes éven keresztül Kantonban, 2022-ben. Ezeket az autókat tipikus városi, elővárosi és autópálya-körülmények között tesztelték egész évben, 10 másodpercenként rögzítve az adatokat. Az agresszív vezetési stílus azonosítására, a vezetés intenzitásának meghatározására a sebesség, az áramerősség és a töltöttségi szint mérőszámait használták.

A legsimább kategória az ökovezetés volt, míg a legagresszívabb kategória olyan helyzeteket foglalt magában, mint az ismételt nagy nyomatékigény viszonylag alacsony sebességnél.

Két fontos megállapítás

A legagresszívabb vezetési stílus okozta a legmarkánsabb és legközvetlenebb hatást az akkumulátorra – ez egészen pontosan 18,4-szer nagyobb öregedési hatást jelentett a legagresszívabb vezetési stílust alkalmazóknál, mint a környezetbarát vezetés esetében.

A leginkább visszafogott vezetési stílussal az akkumulátor 1000 töltési ciklus után a maximális kapacitásának 21,15 százalékát veszítette el. A legagresszívabb stílusnál ez azonban 53,22 százalék volt. A kutatók szerint egyértelműen az erős gyorsulás és lassulás, valamint az akkumulátoráram túlzott igénybevétele okozta a különbséget.

Habár a kutatásnak vannak korlátjai, például hogy csak modellezés útján tudták megmondani, hogy nézett ki az akkumulátor 1000 töltés után, a szakértők szerint egyelőre az elektromos járművek vezetői azzal segíthetnek leginkább meghosszabbítani a drága akkumulátorok élettartamát, ha óvatosabban kezelik a fék- és a gázpedált.