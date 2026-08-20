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Electric car concept running on the road. elektromos autók akkumulátor töltöttség
Nyitókép: Jae Young Ju/Getty Images

Így vezeti az elektromos autóját? Később milliókba fog fájni

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A pénztárca lehet a gyenge pont az agresszív vezetési stílus ellen?

Egy friss, valós körülmények között készült teszt alapján azonban úgy tűnik, amennyiben valaki elektromos autóval közlekedik így, az drasztikusan felgyorsíthatja az akkumulátor öregedését. A kínai Sanghaji Dianji Egyetem kutatócsoportja szerint akik sűrűn végeztek nagy gyorsításokat és lassításokat, körülbelül 2,5-szer akkora akkumulátor-kapacitásveszteséget hoztak össze, mint a környezetbarát módon vezetők – írta a Science Alert cikke alapján a 24.hu.

A szakértők 15 elektromos jármű valós vezetési adatait elemezték egy teljes éven keresztül Kantonban, 2022-ben. Ezeket az autókat tipikus városi, elővárosi és autópálya-körülmények között tesztelték egész évben, 10 másodpercenként rögzítve az adatokat. Az agresszív vezetési stílus azonosítására, a vezetés intenzitásának meghatározására a sebesség, az áramerősség és a töltöttségi szint mérőszámait használták.

A legsimább kategória az ökovezetés volt, míg a legagresszívabb kategória olyan helyzeteket foglalt magában, mint az ismételt nagy nyomatékigény viszonylag alacsony sebességnél.

Két fontos megállapítás

A legagresszívabb vezetési stílus okozta a legmarkánsabb és legközvetlenebb hatást az akkumulátorra – ez egészen pontosan 18,4-szer nagyobb öregedési hatást jelentett a legagresszívabb vezetési stílust alkalmazóknál, mint a környezetbarát vezetés esetében.

A leginkább visszafogott vezetési stílussal az akkumulátor 1000 töltési ciklus után a maximális kapacitásának 21,15 százalékát veszítette el. A legagresszívabb stílusnál ez azonban 53,22 százalék volt. A kutatók szerint egyértelműen az erős gyorsulás és lassulás, valamint az akkumulátoráram túlzott igénybevétele okozta a különbséget.

Habár a kutatásnak vannak korlátjai, például hogy csak modellezés útján tudták megmondani, hogy nézett ki az akkumulátor 1000 töltés után, a szakértők szerint egyelőre az elektromos járművek vezetői azzal segíthetnek leginkább meghosszabbítani a drága akkumulátorok élettartamát, ha óvatosabban kezelik a fék- és a gázpedált.

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Kezdőlap    Belföld    Így vezeti az elektromos autóját? Később milliókba fog fájni

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