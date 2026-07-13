Holttestet találtak egy szegedi tóban

Vasárnap holttestet találtak a szegedi Zápor-tó ülepítőmedencéjében. A környéken élők szerint a tragédia a Pentelei sor 1. számú épületénél történhetett, és úgy vélik, az áldozat megcsúszhatott a vízhez vezető keskeny lépcsőn, így esett bele a tóba, az öngyilkosságot és az idegenkezűséget is kizártnak tartják – írja a delmagyar.hu.

Amikor a testet megtalálták, kegyeleti okokból ágakkal és gallyakkal takarták le. A rendőrség sátrat vont az elhunyt fölé, ezt 6 óra után nem sokkal elbontották, vélhetően azért, mert befelyeződött a helyszínelés.

A lap megkeresésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: 2026. július 12-én délután érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Szegeden, a Pentelei sor mellett található Zápor-tó ülepítőmedencéjében egy holttestet találtak. Hozzátették: az ügyben az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indult eljárás.