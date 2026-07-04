Kisgyerek is megsérült a vonatbalesetben

A személyautó a tilos jelzés ellenére hajtott a vasúti sínekre, és ütközött Kazincbarcika irányába haladó tehervonattal. Az ütközés hatására az autó felborult, az utasokat a mentőszolgálat elszállította. A baleset során személyi sérülés és jelentős anyagi kár keletkezett – nyilatkozta a boon.hu-nak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Egy fekete Suzuki hajtott az érkező tehervonat elé. Az autóban ketten utaztak, egyikük egy gyermek volt. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők egy férfit és egy gyermeket súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat.