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Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Bizonyos fenntartói-tulajdonosi források nem jutnak el az egyházi kórházakig – Velkey György János az Arénában

Infostart / InfoRádió

Kompenzációt kérnek az új kormánytól az egyházi kórházak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György János, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, akit a napokban választottak meg az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökévé.

Sok speciális gonddal küzd egyházi intézményként a Bethesda református gyermekkórház.

Mint Velkey György János, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese az InfoRádió Aréna című műsorában rávilágított, az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb a finanszírozásuk az egyházi intézményeknek, kiegészítő normatívákat kapnak az állami tulajdonosi költés kompenzálására,

az egyházi kórházak viszont nagyon sokszor vannak olyan helyzetben, hogy bizonyos, elsősorban fenntartói-tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzájuk,

úgyhogy nagyon sokat küzdenek, főleg amortizációpótló és bizonyos értelemben működéskiegészítő pénzügyi nehézségek esetében, többet, mint az állami kórházak, mert az az állami nagyfenntartó, ami garanciát tud az állami kórházakért vállalni, biztosabb hátteret jelent, de ez az egyházi kórházak mögül hiányzik.

Az új kormánnyal már felvették a kapcsolatot, Velkey György János már folytatott megbeszélést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, amelyen az államtitkár is jelen volt, ekkor szóba tudták hozni az egyházi kórházak ügyét is, ha csak érintőlegesen is; most készítenek egy olyan szakmai anyagot, ami komplexen rendszerezi az egyházi intézmények problémáit, ezzel szeretnék az egészen közeli jövőben a terület vezetését és a döntéshozókat megtalálni.

Hogy ebben az anyagban mi szerepel, arról is beszélt:

  • szó lesz a hiányzó források kompenzációjának módjáról,
  • ennek részeként az intézmények üzemeltetéséről az állami KEF sokszor túl merev mintájára, de lazábban
  • inflációkövető finanszírozási lehetőségről.

Szólt még arról is, hogy az egészségügy legnagyobb problémája

  • az ápolóhiány (a Bethesda a Károli egyetemmel összefogásban létrehozott egy ápolóképzést, 100 hallgató van ott; szükség van még a társadalmi megbecsültségre és az intézményi kultúrára is, mivel ez fizikailag, szellemileg megterhelő életforma, 12 órás műszak)
  • a forráshiány (alulfinanszírozottság)
  • az egészségkultúra hiánya
  • az orvosok elosztása
  • túlhierarchizáltság
  • bérfeszültség (az orvosbér emelése túlságosan megelőzte az ápoló-béremelést, a Bethesda orvosai le is mondtak az emelés egy részéről az ápolók javára).

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, amely alább megtekinthető, meghallgatható.

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Kezdőlap    Belföld    Bizonyos fenntartói-tulajdonosi források nem jutnak el az egyházi kórházakig – Velkey György János az Arénában

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