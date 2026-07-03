Bizonyos fenntartói-tulajdonosi források nem jutnak el az egyházi kórházakig – Velkey György János az Arénában

Sok speciális gonddal küzd egyházi intézményként a Bethesda református gyermekkórház.

Mint Velkey György János, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese az InfoRádió Aréna című műsorában rávilágított, az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb a finanszírozásuk az egyházi intézményeknek, kiegészítő normatívákat kapnak az állami tulajdonosi költés kompenzálására,

az egyházi kórházak viszont nagyon sokszor vannak olyan helyzetben, hogy bizonyos, elsősorban fenntartói-tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzájuk,

úgyhogy nagyon sokat küzdenek, főleg amortizációpótló és bizonyos értelemben működéskiegészítő pénzügyi nehézségek esetében, többet, mint az állami kórházak, mert az az állami nagyfenntartó, ami garanciát tud az állami kórházakért vállalni, biztosabb hátteret jelent, de ez az egyházi kórházak mögül hiányzik.

Az új kormánnyal már felvették a kapcsolatot, Velkey György János már folytatott megbeszélést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, amelyen az államtitkár is jelen volt, ekkor szóba tudták hozni az egyházi kórházak ügyét is, ha csak érintőlegesen is; most készítenek egy olyan szakmai anyagot, ami komplexen rendszerezi az egyházi intézmények problémáit, ezzel szeretnék az egészen közeli jövőben a terület vezetését és a döntéshozókat megtalálni.

Hogy ebben az anyagban mi szerepel, arról is beszélt:

szó lesz a hiányzó források kompenzációjának módjáról,

ennek részeként az intézmények üzemeltetéséről az állami KEF sokszor túl merev mintájára, de lazábban

inflációkövető finanszírozási lehetőségről.

Szólt még arról is, hogy az egészségügy legnagyobb problémája

az ápolóhiány (a Bethesda a Károli egyetemmel összefogásban létrehozott egy ápolóképzést, 100 hallgató van ott; szükség van még a társadalmi megbecsültségre és az intézményi kultúrára is, mivel ez fizikailag, szellemileg megterhelő életforma, 12 órás műszak)

a forráshiány (alulfinanszírozottság)

az egészségkultúra hiánya

az orvosok elosztása

túlhierarchizáltság

bérfeszültség (az orvosbér emelése túlságosan megelőzte az ápoló-béremelést, a Bethesda orvosai le is mondtak az emelés egy részéről az ápolók javára).

Kimaradtak a klímaprogramból? Ahol nagyon kell, ott a Bethesda klimatizált, két éve egy hasonlóan meleg nyáron a lakossághoz fordultak, így tudták a legszükségesebb beruházásokat végrehajtani, ezek a klímák máig működnek, de odáig nem jutottak el, hogy minden helyiség ügye megoldódjon. Panaszok most is vannak az intézményben, a napokban például egy pszichoterápiás vezető azt jelezte, a terápiák az újonnan kialakított terekben nehezen valósulhatnak meg. Ezen kívül feladat, hogy az összes műtő modern klímát kapjon, ehhez egy rendkívüli magánadomány nyújt segítséget. Velkey György János tisztázta: van egy 3,6 milliárd forintos állami kórházi klímaprogram, de ez az egyházi kórházakhoz nem eljutó forrás, így az ott gyógyuló betegek most hátrányt szenvednek, emiatt is indultak el minisztériumi irányba is forrásért.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, amely alább megtekinthető, meghallgatható.