Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, itt a napirend

Az Országgyűlés hét javaslatot tárgyalna az Országgyűlés honlapjára felkerült indítvány szerint:

A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről

Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról

A közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról

A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Az indoklás szerint „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer

titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is.”

Az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, de a parlament várhatóan szinte egész nyáron rendkívüli üléseket fog tartani, mint Magyar Péter kormányfő jelezte.