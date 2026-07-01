Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, itt a napirend

Az Országgyűlés hét javaslatot tárgyalna az Országgyűlés honlapjára felkerült indítvány szerint:
- A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről
- Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
- Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
- A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
- A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról
- A közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról
- A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Az indoklás szerint „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer
titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is.”
Az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, de a parlament várhatóan szinte egész nyáron rendkívüli üléseket fog tartani, mint Magyar Péter kormányfő jelezte.