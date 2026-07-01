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Az 1956-os eseményekre, Nagy Imrére emlékezik az Országgyűlés 2026 június 16-án
Nyitókép: parlament.hu

Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, itt a napirend

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ELŐZMÉNYEK

Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre. A témák között lesz az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank és a pedagógusok teljesítményértékelése is.

Az Országgyűlés hét javaslatot tárgyalna az Országgyűlés honlapjára felkerült indítvány szerint:

  • A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről
  • Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
  • Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
  • A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
  • A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról
  • A közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról
  • A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Az indoklás szerint „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer
titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is.”

Az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, de a parlament várhatóan szinte egész nyáron rendkívüli üléseket fog tartani, mint Magyar Péter kormányfő jelezte.

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, itt a napirend

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