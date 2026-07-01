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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Villámtempóban szentesítette a kormány akaratát Sulyok Tamás

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Kihirdették a Magyar Közlönyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesterek fizetésének befagyasztását.

Kedd késő este jelent meg a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amelyet az államfő még aznap kihirdetett. A törvényt az Országgyűlés kedd délelőtt fogadta el, és egyebek mellett rendelkezik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük eltörléséről.

A polgármestereket érintő rendelkezések július 1-jén, szerdán 0 órakor hatályba léptek, míg a hivatal megszüntetésére vonatkozó szabályok július 15-én lépnek életbe.

Sulyok Tamás ezúttal a rendelkezésére álló határidő kivárása nélkül írta alá a törvényt. Ez eltér attól az esettől, amikor az uniós források hazahozataláról szóló jogszabály kihirdetése előtt még több napig mérlegelt – jegyzi meg a hvg.hu.

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Kezdőlap    Belföld    Villámtempóban szentesítette a kormány akaratát Sulyok Tamás

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A rendkívüli hőség és az egyre több helyen jelentkező vízhiány állt a Tisza-kormány fókuszában az előző napokban, miközben a kabinetnek több fontos politikai és intézményi ügyben is döntenie kellett. A parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről határozott, újabb fejlemények érkeztek az aranykonvoj-ügyben, és az egészségügyben is vezetőváltás történt. A kormány úgy tűnik jelen esetben a hőséghelyzetet priorizálja, de amennyiben ma megkezdődik az enyhülés a hét második felében újabb politikai döntéseket készíthetnek elé, és az ellenjegyzés után az is kiderülhet, mely pozíciókra kell új embert találnia Orbán Anita külügyminiszternek.

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