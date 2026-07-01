Villámtempóban szentesítette a kormány akaratát Sulyok Tamás

Kedd késő este jelent meg a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amelyet az államfő még aznap kihirdetett. A törvényt az Országgyűlés kedd délelőtt fogadta el, és egyebek mellett rendelkezik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük eltörléséről.

A polgármestereket érintő rendelkezések július 1-jén, szerdán 0 órakor hatályba léptek, míg a hivatal megszüntetésére vonatkozó szabályok július 15-én lépnek életbe.

Sulyok Tamás ezúttal a rendelkezésére álló határidő kivárása nélkül írta alá a törvényt. Ez eltér attól az esettől, amikor az uniós források hazahozataláról szóló jogszabály kihirdetése előtt még több napig mérlegelt – jegyzi meg a hvg.hu.