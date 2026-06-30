Jön a hidegfront, érkeznek az esők: mutatjuk a menetrendet

Szerdán érkezik majd a hidegfront, a hőség csütörtökön ér véget.

Mivel a hidegfront lassan halad kelet felé, szerdán még a kánikula lesz műsoron, ám néhány fokkal enyhébb kiadásban.

A hőség azonban kedden tetőzik, az abszolút rekord is megdőlhet, tehát egyes helyeken 42 fokot is mérhetnek majd.

Kedden elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 19 és 25 fok között valószínű, csak kevés helyen lehet ennél hűvösebb, ugyanakkor vízpartokon, városokban ennél melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet.