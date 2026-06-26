Hogyan Facebookozzanak az orvosok? Az Egészségügyi Minisztérium és a kamara kisokost tett közzé

Közös állásfoglalást adott ki a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az Egészségügyi Minisztérium azzal a szándékkal, hogy iránymutatást nyújtson az orvostársadalom számára a közösségimédia-használat és az online kommunikáció egyre összetettebb világában – írja weboldalán a MOK.

A tárca és a szervezet azt írja, a digitális tér mára a mindennapok és a társadalmi élet egyik legfontosabb színterévé vált, amely a kapcsolódási és tájékoztatási lehetőségek új lehetőségei mellett felelősséget is ró a gyógyítókra.

A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által is megosztott közlemény leszögezi:

az állásfoglalás egyelőre nem képezi a hivatalos Etikai Kódex részét (a hatályos szabályozás értelmében az etikai normatívákért még az Egészségügyi Tudományos Tanács felelős), közzétételével szakmai-etikai diskurzust kíván elindítani a minisztérium és a kamara.

Elsődleges céljuk annak közös átgondolása, hogy az orvosi hivatás egyetemes, időtálló etikai alapelvei miként ültethetők át és tarthatók fenn a virtuális valóságban. Hozzáteszik, kiemelten számítanak a szakma tagjainak aktív visszajelzéseire, reflexióira és konstruktív meglátásaira.

A MOK és az EM közös célja, hogy az etikai jogkörök Kamarához történő visszakerülését követően egy olyan kiforrott, a gyakorlatban jól alkalmazható, és a hivatás tisztaságát maradéktalanul őrző szabályozás válhasson az Orvosetikai Kódex szerves részévé, amelyet a szakma közösen és konszenzussal formált meg.

A dokumentum a Magyar Orvosi Kamara weboldaláról tölthető le.