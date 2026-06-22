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Nyitókép: Pixabay

Ilyen megtakarításokkal rendelkeznek a magyarok

Infostart / MTI

A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni – derül ki az MBH Befektetési Bank reprezentatív kutatásából.

A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is: a tavalyi évhez képest 13-ról 19 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10 ezer forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A befektetők körében az értékpapírszámla a legelterjedtebb forma (62 százalék), de népszerű a tartós befektetési számla is (31 százalék) – áll az MBH Befektetési Bank kutatását ismertető, az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.

A felmérés alapján a válaszadók harmada (34 százalék) rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel - mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve -, míg valódi tőkepiaci hozamot ígérő befektetési termékeket, értékpapírokat a megkérdezettek mindössze egynegyede vesz igénybe. A magyarok jelentős része még mindig tart a kockázatoktól, és a likviden tartható formákat részesíti előnyben a lekötetlen folyószámla (42 százalék) és a készpénz (34 százalék) dominanciája mellett.

A kutatás a befektetési szolgáltatások digitalizációjának gyors előretöréséről tanúskodik. Míg egy évvel ezelőtt a befektetési termékkel rendelkező ügyfelek kevesebb mint fele intézte online befektetési ügyeit, mára ez az arány meghaladja a 70 százalékot; különösen erős az okostelefonos csatornák térnyerése. Ugyanakkor jelentős a személyes tanácsadás szerepe is: a válaszadók 39 százaléka fontos befektetési döntések előtt továbbra is banki tanácsadóhoz fordulna.

Minden ötödik válaszadó a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi pénzügyi döntéseihez.

A megkérdezettek 41 százaléka legfeljebb 500 ezer forintos megtakarítással rendelkezik. A felmérés alapján a megtakarítással rendelkezők 93 százaléka rendszeresen, havi szinten tud valamekkora összeget félre tenni. Bár a legtöbben (41 százalék) 25 ezer forint alatti összeget takarítanak meg, a válaszadók ötöde 100 ezer forintnál nagyobb összeget is meg tud spórolni havonta.

A befektetési érdeklődés egyre inkább diverzifikálódik: a hagyományos eszközök mellett mind többen nyitnak az új megoldások felé. A válaszadók 42 százaléka érdeklődik a kriptovaluták iránt, 7 százalék már rendelkezik ilyen eszközzel, 10 százalék pedig tervezi, hogy a jövőben kriptovalutába fektet.

A közvetlen ingatlanbefektetés összességében a lakosság 59 százaléka számára vonzó, a fiatalabb korosztályok körében valamivel nagyobb az érdeklődés iránta.

A 2025-ös felméréshez képest tovább nőtt a bizalom az arany, műkincs és kisebb mértékben a részvénybefektetések iránt is. Bár a kockázatvállalással szembeni óvatosság továbbra is meghatározó, a fiatalabb korosztály, a nagyobb befektetési tartalékkal rendelkező ügyfelek, valamint a pénzügyi ismeretekkel rendelkezők az átlagnál nagyobb hajlandóságot mutatnak a kockázatvállalásra – derül ki a felmérésből.

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