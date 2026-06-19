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Nyitókép: sudok1/Getty Images

Miniszteri bejelentés: csere a Dél-pesti Centrumkórház élén

Infostart / MTI

Új főigazgató, Szilágyi Örs vezeti júliustól a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet (DPC) – közölte az egészségügyi miniszter pénteken Facebook-oldalán.

Az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését – írta a miniszter.

Szilágyi Örs eddig a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet irányította.

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Kezdőlap    Belföld    Miniszteri bejelentés: csere a Dél-pesti Centrumkórház élén

egészségügy

dél-pesti centrumkórház

hegedűs zsolt

kórházfőigazgató

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