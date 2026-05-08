Nyitókép: Pixabay

Kiderül, milyen változások söpörhetnek végig a magyar agráriumon

Exkluzív sajtóinformációk jelentek meg a leendő Tisza-kormány agrárminisztériumának terveiről.

A HVG szerint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium egyik kulcsembere Molnár János agrármérnök lehet, aki Bács-Kiskun vármegyében győzött a választáson.

Molnár korábban az Andrej Babis cseh kormányfő cégcsoportjához tartozó IKR Agrár Kft. területi képviselőjeként dolgozott, vagyis közvetlen kapcsolatban állt a gazdálkodókkal. Az új minisztérium ezt az ügyfélközpontú szemléletet honosítaná meg; azt ígérik, hogy érthetőbben kommunikálnának a termelőkkel és a fogyasztókkal arról, miért születnek meg az egyes döntések.

A lap szerint az első intézkedések között lehet

a zöldségek és a gyümölcsök áfájának 5 százalékra csökkentése. Ettől nemcsak az egészségesebb étkezés terjedését, hanem az ágazat kifehéredését is várják. A minisztérium körül dolgozó szakértők szerint újra vonzóvá kell tenni a háztáji termelést, a fóliasátrakat és a kertészkedést.

Úgy fogalmaztak „Bálint gazdák” kellenek, vagyis olyan hiteles arcok, akik közelebb hozzák az agráriumot az emberekhez.

Sürgető feladatként említették a kormányhivatal alá rendelt Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) önálló hatósági szerepének visszaállítását is. Az új vezetés emellett demokratikusabb működést ígér az agrárkamarában és a terméktanácsokban, amelyek szerintük az elmúlt években erősen átpolitizálódtak.

Mint ismeretes, az agrárkamara elnöke, Papp Zsolt lemondott, mert a Fidesz listájáról bejutott az Országgyűlésbe, ahol az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság alelnöke lesz. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált erre a hamarosan megalakuló Tisza-kormány leendő agrárminisztere. Bóna Szabolcs már a választási kampányban is beszélt a köztestületről: „Azt kijelenthetjük, hogyha az agrárkamara nem változtat a magatartásán, a működésén, akkor nekünk felül kell azt vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni.”

110 ezer gazdának van szüksége az agrárkamara szolgáltatásaira – mondta a köztestület alelnöke, Cseh Tibor András az InfoRádió Aréna című műsorában. „Az EU-ban a hagyományos magyar exportpiacokon beszűkülnek a lehetőségek, és szerintem ezt az agrárkamarán kívül senki nem mutatja be. Azt gondolom, hogy az ingyenes szolgáltatásokon túl is tudunk érdemi szolgáltatásokat nyújtani még a nagyobb gazdasági körnek is.”

A HVG cikke szerint az új agrárminisztériumnak komoly válságokkal kell szembenéznie, a tejágazat gondjait például ugyanúgy meg kell oldaniuk, mint az állatbetegségek okozta problémákat.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

Szalai Piroska távozó miniszterelnöki főtanácsadó és az új Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságának leendő fideszes alelnöke Facebook-oldalán „kasszát csinált” a Kapitány Istvánnak (a leendő Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltének) tulajdonított energiapolitikai és egyéb intézkedések várható anyagi következményeiről. Számításai alapján arra jutott egy átlagkeresettel rendelkező kétgyermekes család példáján, hogy az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem feltételezett eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból. Havi 150 ezer forint többletkiadás nem csekély többletteher, ezért érdemes közelebbről szemügyre venni Szalai számításainak megalapozottságát.

A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

