Kiderül, milyen változások söpörhetnek végig a magyar agráriumon

A HVG szerint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium egyik kulcsembere Molnár János agrármérnök lehet, aki Bács-Kiskun vármegyében győzött a választáson.

Molnár korábban az Andrej Babis cseh kormányfő cégcsoportjához tartozó IKR Agrár Kft. területi képviselőjeként dolgozott, vagyis közvetlen kapcsolatban állt a gazdálkodókkal. Az új minisztérium ezt az ügyfélközpontú szemléletet honosítaná meg; azt ígérik, hogy érthetőbben kommunikálnának a termelőkkel és a fogyasztókkal arról, miért születnek meg az egyes döntések.

A lap szerint az első intézkedések között lehet

a zöldségek és a gyümölcsök áfájának 5 százalékra csökkentése. Ettől nemcsak az egészségesebb étkezés terjedését, hanem az ágazat kifehéredését is várják. A minisztérium körül dolgozó szakértők szerint újra vonzóvá kell tenni a háztáji termelést, a fóliasátrakat és a kertészkedést.

Úgy fogalmaztak „Bálint gazdák” kellenek, vagyis olyan hiteles arcok, akik közelebb hozzák az agráriumot az emberekhez.

Sürgető feladatként említették a kormányhivatal alá rendelt Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) önálló hatósági szerepének visszaállítását is. Az új vezetés emellett demokratikusabb működést ígér az agrárkamarában és a terméktanácsokban, amelyek szerintük az elmúlt években erősen átpolitizálódtak.

Mint ismeretes, az agrárkamara elnöke, Papp Zsolt lemondott, mert a Fidesz listájáról bejutott az Országgyűlésbe, ahol az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság alelnöke lesz. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált erre a hamarosan megalakuló Tisza-kormány leendő agrárminisztere. Bóna Szabolcs már a választási kampányban is beszélt a köztestületről: „Azt kijelenthetjük, hogyha az agrárkamara nem változtat a magatartásán, a működésén, akkor nekünk felül kell azt vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni.”

110 ezer gazdának van szüksége az agrárkamara szolgáltatásaira – mondta a köztestület alelnöke, Cseh Tibor András az InfoRádió Aréna című műsorában. „Az EU-ban a hagyományos magyar exportpiacokon beszűkülnek a lehetőségek, és szerintem ezt az agrárkamarán kívül senki nem mutatja be. Azt gondolom, hogy az ingyenes szolgáltatásokon túl is tudunk érdemi szolgáltatásokat nyújtani még a nagyobb gazdasági körnek is.”

A HVG cikke szerint az új agrárminisztériumnak komoly válságokkal kell szembenéznie, a tejágazat gondjait például ugyanúgy meg kell oldaniuk, mint az állatbetegségek okozta problémákat.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.