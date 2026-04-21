2026. április 21. kedd
Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 6-án. Vucic bejelentette, hogy Djuro Macut endokrinológust kérte fel kormányalakításra. Milos Vucevic miniszterelnök január 28-án nyújtotta be a lemondását, a parlament pedig március 19-én vette azt tudomásul. A szerb alkotmány értelmében 30 napon belül új kormányt kell alakítani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell kiírni.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Déli szomszédunkban már nagyon várják Magyar Pétert

Infostart / MTI

A telefon már megvolt Aleksandar Vucic és a leendő magyar miniszterelnök között.

Aleksandar Vucic szerb elnök telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, Magyarország leendő miniszterelnökével, és meghívta őt szerbiai látogatásra. Ezt maga a szerb államfő közölte a közösségi médiában.

Aleksandar Vucic az Instagramon azt írta: gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez, majd fontos, tartalmas és konstruktív megbeszélést folytattak a szerb-magyar kapcsolatok további átfogó fejlesztésének kulcskérdéseiről.

A szerb elnök tájékoztatása szerint áttekintették az energetikai együttműködés, valamint a két ország kapcsolatainak további fejlesztése, a stabil gazdasági növekedés, a biztonságosabb ellátás és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdéseket.

Emellett eszmecserét folytattak a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról.

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Mínuszban zárt Amerika

A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, mínuszban zárt Amerika. A befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli kockázatok, illetve Donald Trump vámpolitikájának bizonytalanságai terhelték. Európában iránykeresés zajlott, a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Ma járt volna le a kéthetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosította a határidőt. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

