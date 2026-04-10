Egy csomó budapesti légijáratot töröltek – itt a teljes ferihegyi lista

A járatinformációs tájékozatás szerint pénteken nem érkezik Budapestre
- a 8.35-ös müncheni,
- a 8.55-ös és
- 11.15-ös frankfurti,
- a 12.35-ös müncheni,
- a 13.35-ös frankfurti,
- a 16.50-es müncheni,
- a 18.20-as frankfurti és
- a 23.30-as müncheni repülőgép.
Budapestről
- 6 órakor nem szállt föl a müncheni járat
- és nem fog a 9.15-ös sem.
Nem indul a menetrend szerint
- 9.35-kor és
- 11.55-kor Frankfurtba,
- a 13.20-kor Münchenbe,
- a 14.15-kor Frankfurtba,
- 17.30-kor Münchenbe és
- a 19.20-kor Frankfurtba indítandó repülő.
A Lufthansa a szombaton érkező és induló budapesti járatait egyelőre nem törölte
– olvasható a bud.hu oldalon.
A német légitársaság dolgozói éjfél óta sztrájkolnak a szakszervezeti tájékoztatás szerint, a munkabeszüntetést este tíz óráig tervezik. A Lufthansa legnagyobb csomópontjában, Frankfurtban a péntekre tervezett 350 indulás csaknem 75 százalékát törölték.