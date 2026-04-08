Orbán Viktor Sopronban a Fő téren 2026. április 8-án
Nyitókép: YouTube/Orbán Viktor

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.

Orbán Viktor soproni beszéde elején rögtön a tüntetőket említette: „Vannak vendégeink. Igaz, hogy hívatlanok, de mi a hívatlan vendégekkel is emberségesen bánunk. Tegyük világossá, hogy ez itt a Fidesz–KDNP nagygyűlése” – írja az Index összefoglalójában.

A miniszterelnök hangsúlyozta: „A hívatlan vendégeket is emberségesen fogadjuk, de azt ma este sem fogjuk engedni, hogy a végén még lekiabálják a fejünket. Másfelől örüljünk, hogy nem vagyunk csak magunk között, nem csak azok vannak itt, akiknek közös szenvedélye Magyarország, hanem vannak itt olyanok is, akik talán még nem döntötték el, hogy mitévők legyenek. Azt tanácsoljuk nekik, álljanak a jobb lábukra, azon kényelmesebb”.

„Biztosan vannak itt, halljuk őket, akik a Tiszából érkeztek, az sem baj, mert van néhány gondolat, amit ha megfontolnak, vasárnap ők is a Fideszre és a KDNP-re fognak szavazni” – jelentette ki Orbán Viktor.

„Ez már a befutó. A mi kampányunk a Békemenet másnapján indult, azóta felszántottuk Magyarországot. Amikor megkezdődött a kampányunk, mindenfelől azt mondták, hogy többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi vagyunk többé, ők vannak kevésbé.

Ha volt is valaha előny a másik oldalon, az elpárolgott. Korábban mi voltunk a csendes többség, de ez a kampány hangos többségé tett bennünket”

– vélekedett Orbán Viktor, hozzátéve: „Amikor az Alföldön jártam, azt énekelték az emberek, hogy lefelé folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza. Az utolsó száz méternél vagyunk, arra kérem önöket, már ne spekuláljanak, ne osszanak, ne szorozzanak. Egyetlen dolgot tegyenek: mozgósítsák az embereket. Mindenki hozzon el mindenkit. Mindenkire szükségünk lesz”.

„Megkérdeztem Arnold Schwarzeneggert, hány fekvőtámaszt tud csinálni. Azt mondta, csak onnantól számolom, amikor már fáj. Bevallom önöknek, Sopronba jönni sohasem fáj. Mindig megtiszteltetés” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „A fides egy latin szó: hit, hűség, bizalom. Önök pedig a hűség városa, ezért passzolunk ilyen jól egymáshoz”.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Budapestre látogatott J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke. A kormányfő úgy látja, „ez önbizalmat és biztonságot ad nekünk. Annak a bizonyítéka, hogy a világ legnagyobb országa Magyarország szövetségese”.

A miniszterelnök arról is beszélt, fáj nekik, hogy a német kereszténydemokraták és a CSU „olyan mértékig baloldali párttá vált, hogy lehetetlenné tették az együttműködést”.

A nyugati világhoz való legerősebb horgonyunk nem a német testvérpártok, hanem az Egyesült Államok republikánusai.

Az alelnök látogatása megcáfol minden ostoba gyanúsítgatást, ami oroszbarátsággal akar összehozni minket. Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt Magyarországon

– emlékeztetett Orbán Viktor.

A kormányfő leszögezte, soha nem fogadják el, ha bárki meg akarja mondani, Magyarországon kivel éljünk együtt. „Az is fáj, hogy az Európai Unió, amit azért hoztak létre, hogy a békét garantálja, ma a háború oldalán áll.

Ma közelebb van hozzánk a földrajzi távolság ellenére az Egyesült Államok, mint a hagyományos európai szövetségeseink.

Amerikában a béke mellett állnak, harcolnak a migráció ellen, védik a családokat. Köszönjük az alelnöknek, hogy eljött, és bemutatta barátságát Magyarország minden polgárának” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy „rendkívül igazságtalan négy év van mögöttünk. Olyan válságokat kellett kezelni, amiről mi nem tehettünk. A háború árnyéka négy éve vetül Magyarországra, pedig nem mi robbantottuk ki. Mindannyian rengeteget dolgoztunk, önök is, én is. Ennyi munkával, ha nincs háború, kétszer, háromszor ekkora utat is meg kellett volna tenni”.

A kormány ennek ellenére is azt mondta, vannak célok, ezeket a nehéz körülmények ellenére sem fogják feladni.

Orbán Viktor hangsúlyozta, büszkék lehetnek arra, hogy sikerült megőrizni a teljes foglalkoztatást, bevezették a világon egyedülálló módon a többgyermekes édesanyák adómentességét,

ha pedig bizalmat kapnak, teljes egészében visszaépítik a 14. havi nyugdíjat, amit már elindítottak.

Orbán Viktor megemlítette a Diákhitelt, a Munkáshitelt, a 25 év alattiak szja-mentességét, valamint a 3 százalékos otthonteremtési hitelt. „Mondtam, ha a tiszások végighallgatnak minket, ránk fognak szavazni” – jegyezte meg a kormányfő, aki szerint az a tét, hogy ukránbarát, vagy nemzeti kormányt választanak vasárnap.

A miniszterelnök Ukrajnáról elmondta: „Bajba jutott ország, akit megtámadtak. A bajba jutott országokat segíteni kell. Magyarország kinyitotta a határait, kérdezés nélkül beengedtünk mindenkit, aki Ukrajnából jött. Adtunk nekik fedelet, ételt, munkát, és felállítottunk ukrán anyanyelvű iskolákat, miközben ők Kárpátalján egymás után zárják be a magyar nyelvű iskolákat. Mindent megadtunk Ukrajnának, amit a keresztény lelkiismeret követel, de az, amit most követelnek tőlünk, olyasmi, amit sohasem fogunk megtenni.

Nem tesszük tönkre Magyarországot Ukrajna érdekében. Nem adjuk a gyerekeinket katonának, nem adjuk oda a pénzünket és nem adjuk oda a fegyvereinket, mert Magyarország az első”.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy látta azt a szerződést, amivel „90 milliárd eurót akar adni az Európai Unió Ukrajnának. A magyarok kívül maradtak ezen, de arról van szó, hogy az EU-nak nincs pénze, ezért kölcsönt vesz fel, ezt kölcsönként továbbadja az ukránoknak. A szerződésben az van, hogy az ukránok akkor fizetik vissza, ha legyőzték az oroszokat, és az oroszok jóvátételt fizetnek. Ez azt jelenti, hogy soha. Nem akarom bántani a tiszásokat, de addig álljanak egy lábon, amíg az ukránok azt a pénzt visszafizetik”.

A kormányfő úgy látja, az ukrán „olajblokád” célja az volt, hogy gazdasági káosz legyen Magyarországon, ami egyet jelentene a kormány bukásával.

„Soha nem fogunk belemenni abba, hogy bárki megzsaroljon bennünket és így kényszerítse ránk az akaratát.

Az előttünk álló négy év legfontosabb kifejezése a kimaradni. Kimaradni a háborúból, az ostoba európai gazdaságpolitikából, kimaradni abból, hogy az európaiak elküldik a pénzüket és a fegyvereiket Ukrajnába”

– sorolta Orbán Viktor, aki szerint ehhez 3 millió szavazóra lesz szükségük. „Olyan időket élünk, amikor a legnagyobb érték a tapasztalat. Azt nem tudom megígérni, hogy fiatalabb leszek, de teljes szívemből szolgálom Magyarország érdekeit” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Franciaország bejelentette, hogy a kormányzat által használt számítógépek Windows operációs rendszeréről Linuxra állnak majd át, annak érdekében, hogy csökkenteni tudják függőségüket az amerikai technológiai cégektől - írta a Techcrunch.

Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

