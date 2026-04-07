Borzalom történt az M5-ösön

Az Útinform tájékoztatása szerint Ócsa környékén, a 25-ös kilométernél egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M5-ös Budapest felé vezető oldalán.

A legfrissebb rendőrségi információk szerint a balesetben egy ember meghalt; a helyszínelés idejére a Budapest felé tartó oldalt teljes szélességében lezárták, emiatt torlódás alakult ki.

Baleset történt az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán is, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 5 kilométer.