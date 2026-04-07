2026. április 7. kedd
traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Borzalom történt az M5-ösön

Infostart / MTI

Két baleset is történt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán, ezért több kilométeres torlódás alakult ki a sztrádán – közölte az Útinform.

Az Útinform tájékoztatása szerint Ócsa környékén, a 25-ös kilométernél egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M5-ös Budapest felé vezető oldalán.

A legfrissebb rendőrségi információk szerint a balesetben egy ember meghalt; a helyszínelés idejére a Budapest felé tartó oldalt teljes szélességében lezárták, emiatt torlódás alakult ki.

Baleset történt az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán is, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 5 kilométer.

J. D. Vance amerikai alelnök kedd délelőtt megérkezett Budapestre hivatalos látogatására, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel, akivel közös sajtótájékoztatót is tart, valamint egy nyilvános rendezvényen is részt vesz, ahol az amerikai–magyar kapcsolatok erősítése kerül a középpontba.
 

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Emellett idehaza a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.

A diplomáciai lépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban többször is ukrán drónok roncsait találták meg a balti államok területén.

Trump - who has set a deadline of 20:00 on Tuesday (ET) for Iran to reopen the Strait of Hormuz - says "the entire country can be taken out in one night".

