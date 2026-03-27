ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.54
usd:
338.02
bux:
121396.84
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A MOL Üzemagyagtöltő állomás esti kivilágításban, a Kőbányai úton.
Nyitókép: MTI/Róka László

Átmeneti korlátozásokat vezetnek be a Mol kutakon

Infostart

Informatikai átállás miatt egy rövid időre bezárnak a kutak, és bizonyos szolgáltatások sem lesznek elérhetők.

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a vállalat közlése alapján az Index.

A megjelölt időszakban a töltőállomások egy rövid időre, várhatóan 23:00 és 00:30 között zárnak be. Emellett valamennyi (magyar és külföldi Mol-csoport, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon.

A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ez alatt az idő alatt 3rd party és külföldi Mol-hálózatokon sem lesz lehetséges.

Az átállás ideje alatt a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

  • a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák),
  • a Plugee elektromos töltési szolgáltatás,
  • valamint az Online Kártya Központ (OCC).

Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.

Kezdőlap    Belföld    Átmeneti korlátozásokat vezetnek be a Mol kutakon

mol

üzemanyag

korlátozás

benzinkút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a legújabb állampapír-hozamok: ennyit kaszálhatsz, ha ebbe rakod a pénzedet

Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz.

BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 14:56
Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók
2026. március 27. 14:44
Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez
×
×