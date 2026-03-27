Átmeneti korlátozásokat vezetnek be a Mol kutakon

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a vállalat közlése alapján az Index.

A megjelölt időszakban a töltőállomások egy rövid időre, várhatóan 23:00 és 00:30 között zárnak be. Emellett valamennyi (magyar és külföldi Mol-csoport, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon.

A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ez alatt az idő alatt 3rd party és külföldi Mol-hálózatokon sem lesz lehetséges.

Az átállás ideje alatt a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák),

a Plugee elektromos töltési szolgáltatás,

valamint az Online Kártya Központ (OCC).

Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.