ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.85
usd:
336.43
bux:
123058.55
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Madrid voting for elections of the community for government. hand voting in a poll Getty Images
Nyitókép: Alfonso Sangiao/Getty Images

Huszonöt városban módosult a külképviseleti szavazási lehetőség

Infostart / MTI

A külképviseleti szavazás helyszíne 25 városban módosult a 2022-es országgyűlési választáshoz képest, és hat új külképviseleten lehet majd szavazni.

A korábbi választások tapasztalatai és a szavazók várható száma alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium döntött a külképviseleti szavazás helyszíneiről – közölte kedden a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Ezek kiválasztásakor figyelemmel voltak arra, hogy ahol sok szavazó várható, ott nagyobb befogadóképességű helyszínen jelöljék ki a szavazókört, így a választók a lehető legkevesebb sorban állással adhatják le szavazataikat.

Ezek alapján a 2022-es országgyűlési választáshoz képest 25 városban módosult a külképviseleti szavazási helyszíne, és hat új külképviseleten lehet majd szavazni áprilisban, miközben Szenegálban (Dakar) idén nincs lehetőség a külképviseleti szavazásra.

Az NVI tájékoztatása szerint Nagy-Britannia és Észak-Írország mindhárom, külképviseleti szavazásra lehetőséget biztosító városában (Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban) új helyszínen várják a választókat, ahogyan mindhárom spanyolországi (Barcelona, Madrid, Malaga) külképviseleti szavazókört is áthelyezték. Németországban a berlini és a stuttgarti szavazókör helye nem változott, de új helyszínen szavazhatnak a düsseldorfi, müncheni és nürnbergi külképviseletet választók.

Új helyszínen várják a külképviseleti névjegyzékbe vetteket az amerikai kontinensen Houstonban (Amerikai Egyesült Államok), Mexikóvárosban (Mexikó) és Panamavárosban (Panama). Ázsiában a négy évvel ezelőttitől eltérő helyszínen szavazhatnak Dakkában (Banglades), Sanghajban (Kína) és Vientiánban (Laosz).

Európában új külképviseleti szavazókört jelöltek ki Brüsszelben (Belgium), Koppenhágában (Dánia), Dublinban (Írország), Varsóban (Lengyelország), Bernben (Svájc), Csíkszeredában (Románia), Kijevben (Ukrajna), Ankarában (Törökország), Nicosiában (Ciprus) és Vallettában (Málta).

Az afrikai kontinensen Zambiában az új szavazóhelyiség Lusakában, Magyarország Pretoriai Nagykövetségének Irodájában lett kijelölve.

Emellett hat új külképviseleten lehet majd szavazni áprilisban: Japánban az oszakai konzulátuson, Csádban a nagykövetségen (N'Djamena), a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nairobi nagykövetség irodájában (Kinshasa), Örményországban a jereváni nagykövetségen, Ruandában a nairobi nagykövetség kigali irodájában, és Tanzániában, a nairobi nagykövetség irodájában (Dar-es-Salaam).

Kezdőlap    Belföld    Huszonöt városban módosult a külképviseleti szavazási lehetőség

külföld

módosítás

külképviseleti szavazás

nemzeti választási iroda

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 16:42
Leállt a forgalom az M0-s autóút egy szakaszán, Budapesten át kerülnek az autósok
2026. március 24. 16:20
Brutális tűz tombol, 34 tűzoltó küzd a lángokkal – videó
×
×