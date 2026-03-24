Huszonöt városban módosult a külképviseleti szavazási lehetőség

A korábbi választások tapasztalatai és a szavazók várható száma alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium döntött a külképviseleti szavazás helyszíneiről – közölte kedden a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Ezek kiválasztásakor figyelemmel voltak arra, hogy ahol sok szavazó várható, ott nagyobb befogadóképességű helyszínen jelöljék ki a szavazókört, így a választók a lehető legkevesebb sorban állással adhatják le szavazataikat.

Ezek alapján a 2022-es országgyűlési választáshoz képest 25 városban módosult a külképviseleti szavazási helyszíne, és hat új külképviseleten lehet majd szavazni áprilisban, miközben Szenegálban (Dakar) idén nincs lehetőség a külképviseleti szavazásra.

Az NVI tájékoztatása szerint Nagy-Britannia és Észak-Írország mindhárom, külképviseleti szavazásra lehetőséget biztosító városában (Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban) új helyszínen várják a választókat, ahogyan mindhárom spanyolországi (Barcelona, Madrid, Malaga) külképviseleti szavazókört is áthelyezték. Németországban a berlini és a stuttgarti szavazókör helye nem változott, de új helyszínen szavazhatnak a düsseldorfi, müncheni és nürnbergi külképviseletet választók.

Új helyszínen várják a külképviseleti névjegyzékbe vetteket az amerikai kontinensen Houstonban (Amerikai Egyesült Államok), Mexikóvárosban (Mexikó) és Panamavárosban (Panama). Ázsiában a négy évvel ezelőttitől eltérő helyszínen szavazhatnak Dakkában (Banglades), Sanghajban (Kína) és Vientiánban (Laosz).

Európában új külképviseleti szavazókört jelöltek ki Brüsszelben (Belgium), Koppenhágában (Dánia), Dublinban (Írország), Varsóban (Lengyelország), Bernben (Svájc), Csíkszeredában (Románia), Kijevben (Ukrajna), Ankarában (Törökország), Nicosiában (Ciprus) és Vallettában (Málta).

Az afrikai kontinensen Zambiában az új szavazóhelyiség Lusakában, Magyarország Pretoriai Nagykövetségének Irodájában lett kijelölve.

Emellett hat új külképviseleten lehet majd szavazni áprilisban: Japánban az oszakai konzulátuson, Csádban a nagykövetségen (N'Djamena), a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nairobi nagykövetség irodájában (Kinshasa), Örményországban a jereváni nagykövetségen, Ruandában a nairobi nagykövetség kigali irodájában, és Tanzániában, a nairobi nagykövetség irodájában (Dar-es-Salaam).