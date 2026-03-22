ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megbilincselt gyanúsított, rendőrségi fotó.
Nyitókép: Police.hu

Angliában fogtak el egy toplistás magyar elítéltet

Infostart

Angliában fogták el azt a kábítószerdílert, akit távollétében 9 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság.

A történet szálai 2019-re nyúlnak vissza. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Komlói Rendőrkapitányság jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomozott.

Ennek keretében 2019. május 8-án hajnalban több baranyai településen, valamint Budapesten intézkedtek azonos időben, majd fogtak el összesen 14 embert.

Egyikőjük a mostani eset főszereplője – olvasható a rendőrség honlapján.

Akkor őt is őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság letartóztatta. A bírósági eljárás alatt már szabadlábon védekező férfi azonban 2023 nyarán eltűnt, a nyomozó hatóság akkori információi arra utaltak, hogy külföldre szökött.

A bíróság 2025 februárjában távollétében 9 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, és mivel nem kezdte meg a büntetés letöltését, nemzeti, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A baranyai nyomozók megállapították, hogy a szökevény az Egyesült Királyság területén bujkálhat, felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával.

A Célkörözési Osztály az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül tájékoztatta a brit National Crime Agency-t (NCA) a toplistás körözött hollétéről, míg az ORFK BF NEBEK a nemzetközi rendőri együttműködés koordinációjában működött közre.

A Baranya vármegyei rendőrök, célkörözési nyomozók és az NCA együttműködése alapján kiderült, hogy a keresett személy Manchesterben tartózkodik, ahol március 18-án a brit rendőrség munkatársai elfogták.

Kiadatásáról a későbbiekben döntenek a brit hatóságok.

Kezdőlap    Belföld    Angliában fogtak el egy toplistás magyar elítéltet

rendőrség

elfogás

kábítószer

díler

manchester

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben

Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben

Az éghajlati és egyéb környezeti változások megfelelő keretezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a politikai válaszok az emberi szenvedések és az erőszakos konfliktusok megelőzésére irányuljanak. A világ kormányai azonban jellemzően nem megfelelően kezelik a klímaváltozás kérdését a nemzetbiztonsági stratégiájukban. Az USA friss fenyegetésértékelésében nem is szerepelnek a klímakockázatok, a tavaly ősszel elfogadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia pedig teljesen szakított a korábbi évtizedes hagyományokkal, és a klímaváltozást már nem tekinti globális fenyegetésnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás - Ezt ne felejtsd el!

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás - Ezt ne felejtsd el!

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban is: így változik a boltok nyitvatartása, a parkolás és a menetrend. Készülj fel a húsvéti hosszú hétvégére velünk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 09:47
Átvariálták a terelést az M1-esen, átmeneti lezárásra kell készülni – térképen az új közlekedési rend
2026. március 22. 08:20
Itt majd kiderülnek a Balaton titkai
×
×