ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.81
usd:
319.84
bux:
129469.96
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szavazatszámláló bizottság tagja lezár egy urnát a Nagykanizsa Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodában kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

Amerikai kutatás: Magyarországon változatlan a bizonytalan szavazók aránya

Infostart

Négypárti Országgyűlés alakulna, a Fidesz 6 százalékkal vezet a Tisza előtt – ez derül ki egy friss közvélemény-kutatásból, amelyben arra is rákérdeztek, hogy mire számítanak Magyar Péter pártjától a választáson várhatóan részt vevők.

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derült ki a McLaughlin & Associates friss, az Index megbízásából készült kutatásából. Az amerikai közvélemény-kutató cég a január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos pártpreferencia-felmérésében a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte. Az eredmények alapján a kormánypártok támogatottsága jelenleg 43 százalék, a Tisza Párt 37 százalékon áll.

Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. A november végén készült kutatáshoz viszonyítva tehát enyhe visszaesés látható. Mindeközben a bizonytalan szavazók aránya változatlan, továbbra is 4 százalék.

A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna. A Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe. Mindkét párt éppen átlépné a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.

A legfrissebb felmérésükben több aktuális politikai kérdés is előkerült. Egyrészt arra keresték a választ, hogy a megkérdezettek inkább egyetértenek-e, vagy inkább nem Brüsszel azon tervével, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az eredmény szerint a válaszadók 63 százaléka inkább elutasítja ezt az elképzelést.

Egy másik felvetésre adott válaszokból az derült ki, hogy a megkérdezettek 34 százaléka szerint nagyon valószínű, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródhat az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. További 23 százalék ezt inkább valószínűnek tartja. Ezzel szemben 41 százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem számít ilyen forgatókönyvre.

A felmérés szerint a válaszadók 54 százaléka inkább igaznak tartja azt az állítást, hogy Magyar Péter végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel.

Kezdőlap    Belföld    Amerikai kutatás: Magyarországon változatlan a bizonytalan szavazók aránya

közvélemény-kutatás

pártpreferencia-kutatás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció
Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Több mint fél évszázaddal a vietnami háború lezárása után a hanoi katonai vezetés továbbra is mély bizalmatlansággal tekint az Egyesült Államokra. Egy 2024-ben készült, most kiszivárgott katonai terv arra épül, hogy „Washington ürügyet kereshet egy újabb agresszió elindítására” – miközben hivatalosan, a két ország arról beszél, hogy soha nem volt ilyen jó köztük a partnerség.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform

Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform

Ilie Bolojan román kormányfő levélben tájékoztatta az alkotmánybíróságot az igazságügyi nyugdíjreformmal kapcsolatos döntés további halogatásának lehetséges következményeiről - tudta meg pénteken az Agerpres hírügynökség az alkotmánybíróságtól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben vannak a szurkolók: új trükkökkel támadnak a csalók az Olimpia alatt

Veszélyben vannak a szurkolók: új trükkökkel támadnak a csalók az Olimpia alatt

Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
31 killed in blast at mosque in Pakistan capital, official says

31 killed in blast at mosque in Pakistan capital, official says

Dozens of people have also been injured after an explosion in Islamabad during Friday prayers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 15:30
Veszélyhelyzeti kódot adott és idő előtt leszállt Olaszországban egy Wizz Air-gép
2026. február 6. 15:07
Egészséges keleti élelmiszert hívott vissza a fogyasztóvédelem
×
×
×
×