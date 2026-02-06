Amerikai kutatás: Magyarországon változatlan a bizonytalan szavazók aránya

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derült ki a McLaughlin & Associates friss, az Index megbízásából készült kutatásából. Az amerikai közvélemény-kutató cég a január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos pártpreferencia-felmérésében a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte. Az eredmények alapján a kormánypártok támogatottsága jelenleg 43 százalék, a Tisza Párt 37 százalékon áll.

Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. A november végén készült kutatáshoz viszonyítva tehát enyhe visszaesés látható. Mindeközben a bizonytalan szavazók aránya változatlan, továbbra is 4 százalék.

A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna. A Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe. Mindkét párt éppen átlépné a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.

A legfrissebb felmérésükben több aktuális politikai kérdés is előkerült. Egyrészt arra keresték a választ, hogy a megkérdezettek inkább egyetértenek-e, vagy inkább nem Brüsszel azon tervével, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az eredmény szerint a válaszadók 63 százaléka inkább elutasítja ezt az elképzelést.

Egy másik felvetésre adott válaszokból az derült ki, hogy a megkérdezettek 34 százaléka szerint nagyon valószínű, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródhat az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. További 23 százalék ezt inkább valószínűnek tartja. Ezzel szemben 41 százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem számít ilyen forgatókönyvre.

A felmérés szerint a válaszadók 54 százaléka inkább igaznak tartja azt az állítást, hogy Magyar Péter végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel.