Elhunyt a magyar sorozatszínész

Babják Annamária 1956-ban született Budapesten. Kapcsolata a művészetekkel már korán megkezdődött: gyerekként a Magyar Rádió Gyerekkórusának tagjaként énekelt. Szakmai életútja később elválaszthatatlanul összefonódott a Holdvilág Kamaraszínházzal, amelynek 1998-tól volt oszlopos tagja, és ahol színészi diplomáját is megszerezte - idézi fel az index.hu.
Országos ismertség a képernyőn
Bár a színházi világban elismert szakemberként tartották számon, az országos ismertséget a televíziós produkciók hozták meg számára. Az emberek leggyakrabban az alábbi sorozatokban találkozhattak vele:
- A mi kis falunk (legismertebb televíziós szerepe)
- Oltári csajok
- Mintaapák
- Doktor Balaton
A színésznő halálhíre mélyen érintette a szakmát és a közönséget is. Babják Annamária távozásával a magyar sorozatgyártás és a független színházi szféra egy jellegzetes karaktere távozott.