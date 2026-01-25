Elhunyt a magyar sorozatszínész

Babják Annamária 1956-ban született Budapesten. Kapcsolata a művészetekkel már korán megkezdődött: gyerekként a Magyar Rádió Gyerekkórusának tagjaként énekelt. Szakmai életútja később elválaszthatatlanul összefonódott a Holdvilág Kamaraszínházzal, amelynek 1998-tól volt oszlopos tagja, és ahol színészi diplomáját is megszerezte - idézi fel az index.hu.

Országos ismertség a képernyőn

Bár a színházi világban elismert szakemberként tartották számon, az országos ismertséget a televíziós produkciók hozták meg számára. Az emberek leggyakrabban az alábbi sorozatokban találkozhattak vele:

A mi kis falunk (legismertebb televíziós szerepe)

Oltári csajok

Mintaapák

Doktor Balaton

A színésznő halálhíre mélyen érintette a szakmát és a közönséget is. Babják Annamária távozásával a magyar sorozatgyártás és a független színházi szféra egy jellegzetes karaktere távozott.