2026. január 18. vasárnap
Behavazott vasúti sínek és piros lámpa
Nyitókép: zhen li/Getty Images

MÁV: újból fennakadások vannak a vasúti közlekedésben

Infostart / MTI

Váltóhiba lassítja a vonatokat a budapesti Nyugati pályaudvaron, feszültségkimaradás miatt pedig állt a forgalom vasárnap délelőtt Szolnok és Szajol között,

Nyugati pályaudvaron késések fordulhatnak elő az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon 10-20 perces – közölte a Mávinform.

Ugyanakkor egyes Vácra induló járatok kimaradnak, csak Rákospalota-Újpestig vagy onnan közlekednek, illetve egy-egy vonat Esztergomból a Nyugati pályaudvar helyett csak Angyalföldig jár.

A vasúttársaság arról is beszámolt, hogy feszültségkimaradás miatt Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel nőtt a távolsági vonatok menetideje.

vasúti közlekedés

mávinform

máv csoport

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni
Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a gazdagabb turisták, akik kikapcsolódásuk során megvásárolnak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni – mondta az InfoRádióban a turisztikai szakújságíró, aki szerint Budapestnek az osztrák főváros lehet a követendő példa. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke pedig arról számolt be, hogy hazánk tavaly duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.
