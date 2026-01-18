MÁV: újból fennakadások vannak a vasúti közlekedésben

Nyugati pályaudvaron késések fordulhatnak elő az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon 10-20 perces – közölte a Mávinform.

Ugyanakkor egyes Vácra induló járatok kimaradnak, csak Rákospalota-Újpestig vagy onnan közlekednek, illetve egy-egy vonat Esztergomból a Nyugati pályaudvar helyett csak Angyalföldig jár.

A vasúttársaság arról is beszámolt, hogy feszültségkimaradás miatt Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel nőtt a távolsági vonatok menetideje.