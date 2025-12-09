ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd Natália
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Két hosszú szünetre figyelmeztetnek a mentők

Infostart

Karácsony és újév között két hosszabb szünet is lesz a háziorvosi ellátásban, ezért inkább konzultáljunk előre ahelyett, hogy a sürgősségi ellátást terheljük olyasmivel, ami egyébként máshogy is megoldható – hívja fel rá a figyelmet az Országos Mentőszolgálat.

Felhívást intézett az emberekhez Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat: az év végi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig (kétszer ötnapos időszakban) háziorvosi szintű ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak.

Tehát a háziorvosi rendelés a munkaszüneti napokon nem lesz elérhető

– figyelmeztet az OMSZ. Emiatt arra kérnek mindenkit, hogy tartsák szem előtt: az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni.

Mindezek miatt a mentők azt javasolják, hogy

a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal.

Egyéb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett inkább a gyógyszertárak felkeresését javasolják, hiszen ez is megoldást jelenthet, köszönhetően a magas szintű gyógyszerészeti tanácsadásnak, illetve a vény nélkül kapható gyógyszereknek.

