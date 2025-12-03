Velence fellélegezhet, egy fillért sem kell fizetnie

Mint fogalmaznak, ez az óriási összeg – amelyre a GOMI Kft. igényt formált – lehetetlen helyzetbe sodorta volna a város működését és így a helyi lakosságot, ám az igazság ezúttal is Velence oldalára állt.

A perben a Kft. többek között arra hivatkozott, hogy 2018–2022 között jogosult lett volna:

a 450–550 parkoló után parkolási díjat szedni,

a vizesblokkok után díjat kérni,

a kikötőt bérbe adni,

óriáskereket üzemeltetni,

a strandért belépőt szedni,

kerítéssel elzárt területeket hasznosítani.

A bíróság azonban megállapította, hogy a cég egyetlen felsorolt tevékenységre sem volt jogosult, és tévesen próbálta magát a tulajdonos pozíciójába helyezni. Az Önkormányzatnak így egyetlen forintot sem kell megfizetnie – olvasható.

„Ez az eredmény különösen jelentős és megnyugtató az év végéhez közeledve – Velence városa és így minden lakosa egy súlyos, indokolatlan tehertől menekült meg” – írták.

„A jogerős ítélet kimondja, hogy a GOMI Kft. nem szedhet parkolási díjat a Velence Korzó parkolóiban. Ennek ellenére a cég továbbra is szedi a díjakat, ezért felszólítjuk a parkolóórák és a sorompó azonnali elbontására” – emelték ki a bejegyzésben.