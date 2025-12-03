ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Velence fellélegezhet, egy fillért sem kell fizetnie

Infostart

A Győri Ítélőtábla jogerősen, teljes egészében elutasította a GOMI Kft. Velence Város Önkormányzatával szemben benyújtott, 732 millió forintos kártérítési követelését – tudatta a város a közösségi oldalán.

Mint fogalmaznak, ez az óriási összeg – amelyre a GOMI Kft. igényt formált – lehetetlen helyzetbe sodorta volna a város működését és így a helyi lakosságot, ám az igazság ezúttal is Velence oldalára állt.
A perben a Kft. többek között arra hivatkozott, hogy 2018–2022 között jogosult lett volna:

  • a 450–550 parkoló után parkolási díjat szedni,
  • a vizesblokkok után díjat kérni,
  • a kikötőt bérbe adni,
  • óriáskereket üzemeltetni,
  • a strandért belépőt szedni,
  • kerítéssel elzárt területeket hasznosítani.

A bíróság azonban megállapította, hogy a cég egyetlen felsorolt tevékenységre sem volt jogosult, és tévesen próbálta magát a tulajdonos pozíciójába helyezni. Az Önkormányzatnak így egyetlen forintot sem kell megfizetnie – olvasható.

„Ez az eredmény különösen jelentős és megnyugtató az év végéhez közeledve – Velence városa és így minden lakosa egy súlyos, indokolatlan tehertől menekült meg” – írták.

„A jogerős ítélet kimondja, hogy a GOMI Kft. nem szedhet parkolási díjat a Velence Korzó parkolóiban. Ennek ellenére a cég továbbra is szedi a díjakat, ezért felszólítjuk a parkolóórák és a sorompó azonnali elbontására” – emelték ki a bejegyzésben.

