Ötvenen nagyon örülhetnek a lottóhúzás után

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a december 3-án megtartott 49. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 3 (három)
- 4 (négy)
- 13 (tizenhárom)
- 15 (tizenöt)
- 26 (huszonhat)
- 29 (huszonkilenc)
- 35 (harmincöt)
Második számsorsolás:
- 1 (egy)
- 9 (kilenc)
- 10 (tíz)
- 16 (tizenhat)
- 20 (húsz)
- 29 (huszonkilenc)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 300 875 forint;
- 5 találatos szelvény 1994 darab, nyereményük egyenként 7545 forint;
- 4 találatos szelvény 30 594 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.
A következő heti várható főnyeremény 140 millió forint lesz.