Ötvenen nagyon örülhetnek a lottóhúzás után

Alapvetően bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, a mezőnyből nem különösebben emelkedett ki a magyar piac sem a maga 0,5 százalékos esésével. A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejleményekre várnak, ezügyben még tegnap érkezett hír, ugyanis Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette - a várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett lesz, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Az USA-ban egyelőre nincs egyértelmű irány, a tech szektor újra nyomás alá került, ezúttal a Microsoft miatt.