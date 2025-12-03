ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ötvenen nagyon örülhetnek a lottóhúzás után

Infostart

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait. Nem volt telitalálatos, de ötvenen is hatost értek el.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a december 3-án megtartott 49. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 3 (három)
  • 4 (négy)
  • 13 (tizenhárom)
  • 15 (tizenöt)
  • 26 (huszonhat)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 35 (harmincöt)

Második számsorsolás:

  • 1 (egy)
  • 9 (kilenc)
  • 10 (tíz)
  • 16 (tizenhat)
  • 20 (húsz)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 33 (harminchárom)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt.
  • 6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 300 875 forint;
  • 5 találatos szelvény 1994 darab, nyereményük egyenként 7545 forint;
  • 4 találatos szelvény 30 594 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.

A következő heti várható főnyeremény 140 millió forint lesz.

