Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk

Orbán Viktor felidézte: amikor Grósz Andor lett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, három megállapodást kötöttek. Ezek közül az első már teljesült a szeretetkórház felújításával, de a többire is sor kerül majd a következő időszakban.

Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben – hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek.

Az egykori budapesti zsidó kórházak történetéről szólva kiemelte, nagyon fontos, hogy a mai időkben emlékeztessük magunkat arra: a háború rossz dolog, a béke pedig jó dolog. És az a jó, ha Magyarország környezetében is háborúk helyett inkább békés élet zajlik – szögezte le.

Grósz Andor elmondta, a Mazsihisz Szeretetkórház teljes körű rekonstrukciója a kormány mintegy 8,5 milliárd forintos támogatásával valósulhatott meg. Az intézmény nemcsak a zsidó közösség tagjait, hanem az egész magyar társadalmat kiszolgálja – jelezte.