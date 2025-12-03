ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.77
usd:
326.55
bux:
110041.63
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Mazsihisz Szeretetkórház megújult épületrésze az átadás napján, 2022. szeptember 14-én. Átadták a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) fenntartásában mûködõ Szeretetkórház Reichmann-szárnyát, új laboratóriumát és gyógyszertárát.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk

Infostart / MTI

Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház – jelentette ki a miniszterelnök szerdán a felújított intézmény átadásán.

Orbán Viktor felidézte: amikor Grósz Andor lett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, három megállapodást kötöttek. Ezek közül az első már teljesült a szeretetkórház felújításával, de a többire is sor kerül majd a következő időszakban.

Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben – hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek.

Az egykori budapesti zsidó kórházak történetéről szólva kiemelte, nagyon fontos, hogy a mai időkben emlékeztessük magunkat arra: a háború rossz dolog, a béke pedig jó dolog. És az a jó, ha Magyarország környezetében is háborúk helyett inkább békés élet zajlik – szögezte le.

Grósz Andor elmondta, a Mazsihisz Szeretetkórház teljes körű rekonstrukciója a kormány mintegy 8,5 milliárd forintos támogatásával valósulhatott meg. Az intézmény nemcsak a zsidó közösség tagjait, hanem az egész magyar társadalmat kiszolgálja – jelezte.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk

orbán viktor

mazsihisz

egészségügy

felújítás

grósz andor

szeretetkórház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre
Ukrajnát gyengítik a harctéri események, a korrupciós botrány és az ország második legerősebb emberének lemondása, ezért aztán Moszkvának továbbra sem feltétlenül érdeke, hogy engedékeny magatartást tanúsítson a tárgyalóasztalnál, erről beszélt az InfoRádióban szerda reggel Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője.
 

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Brit kém Ukrajnában: így bukott le az oroszok embere

Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcsra tört ma reggel a forint!

Új csúcsra tört ma reggel a forint!

Többéves csúcsok közelében kezdi a napot a forint az euró és a dollár ellenében is. A közös európai devizával szemben a forint már a 380-as szintet ostromolja, a dollárral szemben pedig 2022 februárja óta nem láttunk ilyen alacsony jegyzést. A nemzetközi piacokon szintén érdekes helyzet állt elő, az euró-dollár és a jen-dollár árfolyamokban is komoly mozgás várható a ma érkező makroadatok és kormányzati bejelentések nyomán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrült jól járhat, aki most külföldről hozna be autót: ezekkel a modellekkel nem lehet mellényúlni?

Őrült jól járhat, aki most külföldről hozna be autót: ezekkel a modellekkel nem lehet mellényúlni?

Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin denies Putin rejected all of US peace plan for Ukraine, saying parts were 'acceptable'

Kremlin denies Putin rejected all of US peace plan for Ukraine, saying parts were 'acceptable'

Dmitry Peskov's statement came after the Russian president's meeting with Trump's envoys - meanwhile, Zelensky is preparing for his own talks with US officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 10:31
Drámai helyzet Békésben: tömeges pusztulás fenyegeti a nyulakat
2025. december 3. 09:28
Most videóra is tudták venni a veszélyt, ami újabban a vonaton utazókra leselkedik
×
×
×
×