Nyitókép: Magyarország ügyészsége

Ablaktörlőbe kapaszkodó nővel a motorháztetőn hajtott a férfi – videó

Infostart

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki a vád szerint úgy közlekedett autójával, hogy a sértett a motorháztetőn kapaszkodott.

A vádirat szerint a 30 éves férfi 2024 júniusában barátaival autózott Sopronban úgy, hogy a járművet ő vezette. A késő esti órákban az autóval egy autós étteremhez állt be, hogy rendeljenek. Itt a terhelt felháborodott azon, hogy a 36 éves sértett férfi gyalogosan, a várakozó járműveket kikerülve ment az étterem ablakához, hogy rendeljen magának.

A vádlott ezért kiszállt a járműből, ököllel több alkalommal megütötte a sértettet, majd mikor a megtámadott az ütésektől a földre került, meg is rúgta. Ezután visszaült autójába és el akart indulni. Időközben azonban a helyszínre ért a sértett párja is, aki a jármű elé állt.

A vádlott nem foglalkozott az előtte állóval, úgy indult el a járművel, hogy egy parkoló gépkocsi oldalának is nekiment, majd a jármű elejével nekiütközött az előtte álló nőnek. A sértett, hogy a komolyabb sérülést elkerülje inkább felfeküdt a motorháztetőre és az ablaktörlőbe kapaszkodott. A terheltet ez sem érdekelte, továbbhaladt, kihajtott az útra és itt tett meg mintegy száz métert, mielőtt egy kereszteződésben jobbra fordult volna. A sértett eközben végig az ablaktörlőbe kapaszkodott.

Végül a bekanyarodást követően a vádlott megállt, így a sértett le tudott szállni a motorháztetőről.

A videó ide kattintva nézhető meg.

Az ügyészég a férfi ellen garázdaság és közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat. Vele szemben a halmazati szabályokra figyelemmel akár négy és fél év szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a vádlottat a bíróság tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Soproni Járásbíróság fogja meghozni.

