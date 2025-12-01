ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő
Színes szalagokkal megjelölt, karácsonyfának szánt fenyőfák Somogy megyében, egy csurgónagymartoni ültetvényen 2021. november 13-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

Szakértők az idei fenyőfakínálatról: nagy a kínálat, emelkedtek az árak

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy az utóbbi évtized során hatalomátvétel volt a legnépszerűbb fenyőfajták rangsorában, mostanra a nordmann lett az igazán népszerű. Szánjon rá bármennyit is egy háztartás, a kínálattal egyelőre nem lesz gond. Hazánk legfőbb fenyőtermelő települése, Surd polgármestere pedig azt mondta el, hogy minek tudható be a drágulás az idei fenyőfapiacon.

Idén is bőséges kínálat várja a karácsonyfát vásárlókat, a legnépszerűbbek továbbra is a nordmann és a lucfenyők lesznek.

„Bár száraz volt az év, karácsonyfa vagy fenyőfa biztosan lesz bőven. Olyan még nem volt, hogy ne lett volna felkészült a piac arra, hogy ellássa karácsonyfával az országot” – mondta az InfoRádióban Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke. Hozzátette, a minőség változó lehet akár egy-egy területen belül, fánként is, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy mindenkinél egyedi, melyik fa tetszik neki.

A hazai termelő közösség egyre jobban rááll arra, hogy nordmann fenyőt neveljen, habár korábban elsősorban a luc volt a sláger, és a nordmannok mind külföldről érkeztek. Ez azonban mostanra megváltozott. Boross Dávid szerint az ország szinte már önellátó, és igen szűk az a mennyiség, amit a kereskedők importálni kényszerülnek. Megjegyezte, első osztályú nordmann fenyők érkeznek hozzánk Dániából, de valószínűleg ugyanannyit exportál is Magyarország.

Az utóbbi 5-10 évben kialakult képzeletbeli ranglistát tehát a nordmann vezeti. A második továbbra is a luc, a harmadik pedig az ezüstfenyő, az arányok viszont úgy oszlanak meg, hogy

a nordmann és a luc teszi ki az eladások 90 százalékát, az ezüstfenyő pedig a fennmaradó rész felét, körülbelül 5 százalékot.

Boross Dávid szerint két fő szempontja van a vásárlóknak: a kedvező ár, ami inkább a luc felé billenti a mérleget, illetve a szépség, ami viszont a nordmann irányába hajt.

A Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke úgy látja, hogy jelentős drágulásra idén egyáltalán nem kell számítani. Persze vannak költségek, amik megemelkedtek, például a munkaerő drágább lett itthon az elmúlt években, de a lucfenyő ára átlagosan most is 4-5 ezer forint között alakul, a nordmanné pedig 8-10 ezer forint között, míg az ezüstfenyőé 6-8 ezer forint körüli méterenként.

Vannak azért minőségbeli különbségek, például nordmann fenyőt lehet venni méterenként 15 ezer forintért is, de ez a legjobban válogatott, elsőosztályú, prémium fenyők ára.

Az elnök arról is beszélt, hogy a legtöbb család igyekszik a karácsonyfa-kérdést viszonylag gazdaságosan elintézni, ilyen esetben 5-6 ezer forintért is lehet fát venni. Viszont a felső kategóriás fenyőt választók akár 15-30 ezer forintot, vagy ennél is többet sem sajnálnak.

A karácsonyfa kiválasztásánál Boross Dávid meglátása szerint a legfontosabb azt eldönteni, melyik fajta tetszik nekünk a leginkább. Azt tanácsolja, hogy semmiképp se vigyünk haza fát anélkül, hogy kibontanánk.

A fenyőfa frissességének megőrzése érdekében a szakember azt javasolja, hogy lehetőleg tartsuk hűvös helyen, például kertben, erkélyen, garázsban, mert szobahőmérsékleten sokkal kevésbé tartós. A legtöbben úgy igyekeznek időzíteni, hogy minél később vásárolják meg a maguk fáját, ez viszont magában rejti annak a veszélyét, hogy nagyon lecsökken a választék.

Éppen ezért érdemes az ezüst hétvégéig megvásárolni a fát, mert addig biztosan megfelelő a választék a kertészetekben

– szögezte le. Mivel ezek kivágott fák, így a hűvösben tárolás mellett célszerű a vágott virághoz hasonlóan vízben tartani az aljukat, de sok olyan karácsonyfatalp is létezik, ami rendelkezik víztartó edénnyel. Ezt a vizet hetente kicserélve a fa biztosan eltartható vízkeresztig – tette hozzá a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke.

Surd, Magyarország karácsonyfa-termelő nagyhatalma

„A fenyőfák ára azért is emelkedik, mert egyrészt megemelkedtek a fuvardíjak, sokkal drágább a szállítás, másrészt az árusítóhelyek díja is drasztikus mértékben, a tavalyi 400 ezer forintról 800-900 ezer forintra emelkedett, és ez tornázza felfelé a karácsonyfák árát a piacon” – mondta az InfoRádióban Kanász János, Surd polgármestere.

A településvezető elmondta: ahhoz, hogy egy nordmann fenyő megfelelő méretűre, 2 méter körüli magasságra nőjön, 8-9 évig szükséges gondozni, és rengeteg munka van vele. A surdi termelők olyan nagy mértékben nem, körülbelül 5-10 százalékkal emelték meg az árakat, viszont az említett okok miatt például Budapesten már jóval drágábban adják a fenyőket a rárakódott költségek miatt.

A polgármester tanácsa szerint vásárláskor

mindenképpen érdemes megtapogatni a kinézett fát, hogy kiderüljön, friss vágásról van-e szó.

Ha vevőként azt tapasztaljuk, főleg lucfenyő esetén, hogy peregnek le a tűlevelek, szárazak az ágak, akkor az a fa valószínűleg régebben lett kivágva. A frissen tartáshoz Kanász János is azt javasolja, hogy ameddig csak lehet, tároljuk a fát hűvösben, akár „az utolsó pillanatig”.

A polgármester leszögezte, valószínűleg mindenkinek jut majd fa, a piac nem fog belőlük hiányt szenvedni.

Szakértők az idei fenyőfakínálatról: nagy a kínálat, emelkedtek az árak

