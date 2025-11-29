ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Kerékbilincs egy Volkswagen személyautó kerekén.
Nyitókép: Unsplash

Nem hatotta meg a kerékbilincs, kereket cserélt

Infostart

A szóban forgó autós nem csinált nagy ügyet abból, hogy kerékbilincset kapott: leszerelte a kereket és bilincsestül otthagyta egy fának támasztva.

Szokatlan esetről posztoltak az óbudai közterület-felügyelők: egy autós nem várta meg, amíg hivatalosan leveszik a kerékbilincset, inkább sajátos megoldást választott. Egyszerűen lecserélte a lezárt kereket, feltette a pótkereket, majd elhajtott a helyszínről – írja a hvg.hu.

Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az illető megúszta a bírságot, ugyanis a büntetés mellé most újabb jogi következményekre számíthat, tekintve, hogy a bilincs eltávolítása vagy megkerülése szabálysértésnek minősül. A közterület-felügyelet eljárást indított az ügyben.

Belföld    Nem hatotta meg a kerékbilincs, kereket cserélt

