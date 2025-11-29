Nem hatotta meg a kerékbilincs, kereket cserélt

Szokatlan esetről posztoltak az óbudai közterület-felügyelők: egy autós nem várta meg, amíg hivatalosan leveszik a kerékbilincset, inkább sajátos megoldást választott. Egyszerűen lecserélte a lezárt kereket, feltette a pótkereket, majd elhajtott a helyszínről – írja a hvg.hu.

Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az illető megúszta a bírságot, ugyanis a büntetés mellé most újabb jogi következményekre számíthat, tekintve, hogy a bilincs eltávolítása vagy megkerülése szabálysértésnek minősül. A közterület-felügyelet eljárást indított az ügyben.