Megjelent a Magyar Közlönyben a kisvállalkozói terheket csökkentő törvénycsomag

A Magyar Közlönyben megjelent törvényjavaslatok szerint az áfa-mentesség határértékei három éven át fokozatosan emelkednek, míg bizonyos társasági adókedvezmények a tiszta technológiák fejlesztését célozzák. Emellett számos kormányhatározat több mint egy tucat regionális beruházás és közszolgáltatási fejlesztés támogatásáról rendelkezik, erősítve az önkormányzati és közigazgatási infrastrukturális kapacitást, valamint a turizmust és sportlétesítményeket. A benyújtott javaslat szerint
az alanyi adómentesség választására jogosító bevételi határértéket 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra emelik,
amely lehetővé teszi a kisebb vállalkozások számára, hogy árbevételük növekedése esetén is megőrizzék az ÁFA-mentességet. Az alanyi adómentesség bejelentése és választása egyszerűsödik, továbbá a 2026-2028-as évekre külön szabályok lépnek életbe az értékhatárok figyelembevételére.
A törvény megszünteti a KATA létszám- és bevételi korlátjainak szigorúbb kereteit, megemeli a kisvállalkozói kategóriák létszám- és árbevételi határait (pl. 50 fő helyett 100 fő, 3 milliárd helyett 6 milliárd forint árbevétel). Emellett jelentős új társasági adókedvezményeket vezet be a tiszta technológiák gyártási kapacitásának bővítésére, környezeti károk felszámolására és természetközeli megoldásokra irányuló beruházások esetén, amelyek akár a beruházás költségének 100%-áig terjedő adójóváírást biztosíthatnak bizonyos feltételek mellett.
Elhalasztják januárról júliusra a jövedéki adó emelését: A jövedéki adó mértékét 2026. július 1-jétől emelik a korábbi évi adóváltozásokhoz igazodva. Az eddigi szabályozásnál pontosabb valorizációs szabályokat vezettek be, melyek 2027-ben is érvényesek lesznek.
Bevezetik az energetikai fejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezményt távhőszolgáltató cégek számára, amely az adókötelezettség 80 százalékáig csökkentheti a fizetendő távhőadót.
Orbán Viktor hétfőn jelentette be a tervezett változásokat Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján. „Az első lépés a fix 3 százalékos vállalkozói hitel volt. 11 új intézkedést is hoztunk” – mondta.
- Az alanyi áfamentesség értékhatárát lépcsőzetesen, kiszámíthatóan emelik a második, harmadik évre nézve is. 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban 24 millió forint lesz az értékhatár – mondta a miniszterelnök.
- Emeljük az átalányadózók általános költséghányadát 40-ről 45, majd 50 százalékra, a harmadik évről még vitázunk – folytatta.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szochóalapot, ez 140 ezer vállalkozót érint.
- A negyedik pont: kiszélesítik a kisvállalkozói adóra (kiva) jogosultak körét, ez 4-5 ezer vállalkozót hoz be a kategóriába.
- Ötödik pont: 100 millió forinttal támogatják a környezeti károk mérséklését.
- Hatodik pont: adókedvezményt adnak a nagy magyar energiaszolgáltatóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
- Hetedik pont, megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, 3500 vállalkozó adózhat kedvezőbben.
- A nyolcadik megállapodás: fél évig elhalasztjuk az üzemanyagok jövedéki adójának emelését. Ez 20 milliárd forintos adóbevétel-kiesés a költségvetésnek – mondta Orbán Viktor.
- A kilencedik pont: a társasági adóelőleg értékhatárát 5 millióról 20 millió forintra emelik, ez 20 ezer céget érint.
- A tizedik pont: megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millió forintra.
- A tizenegyedik pont: speciális bürokráciacsökkentést vezetnek be 80 ezer egyéni vállalkozó számára: a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyed évre csökken a szochó bevallásának szükségessége.