Megjelent a Magyar Közlönyben a kisvállalkozói terheket csökkentő törvénycsomag

A Magyar Közlönyben megjelent törvényjavaslatok szerint az áfa-mentesség határértékei három éven át fokozatosan emelkednek, míg bizonyos társasági adókedvezmények a tiszta technológiák fejlesztését célozzák. Emellett számos kormányhatározat több mint egy tucat regionális beruházás és közszolgáltatási fejlesztés támogatásáról rendelkezik, erősítve az önkormányzati és közigazgatási infrastrukturális kapacitást, valamint a turizmust és sportlétesítményeket. A benyújtott javaslat szerint

az alanyi adómentesség választására jogosító bevételi határértéket 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra emelik,

amely lehetővé teszi a kisebb vállalkozások számára, hogy árbevételük növekedése esetén is megőrizzék az ÁFA-mentességet. Az alanyi adómentesség bejelentése és választása egyszerűsödik, továbbá a 2026-2028-as évekre külön szabályok lépnek életbe az értékhatárok figyelembevételére.

A törvény megszünteti a KATA létszám- és bevételi korlátjainak szigorúbb kereteit, megemeli a kisvállalkozói kategóriák létszám- és árbevételi határait (pl. 50 fő helyett 100 fő, 3 milliárd helyett 6 milliárd forint árbevétel). Emellett jelentős új társasági adókedvezményeket vezet be a tiszta technológiák gyártási kapacitásának bővítésére, környezeti károk felszámolására és természetközeli megoldásokra irányuló beruházások esetén, amelyek akár a beruházás költségének 100%-áig terjedő adójóváírást biztosíthatnak bizonyos feltételek mellett.

Elhalasztják januárról júliusra a jövedéki adó emelését: A jövedéki adó mértékét 2026. július 1-jétől emelik a korábbi évi adóváltozásokhoz igazodva. Az eddigi szabályozásnál pontosabb valorizációs szabályokat vezettek be, melyek 2027-ben is érvényesek lesznek.

Bevezetik az energetikai fejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezményt távhőszolgáltató cégek számára, amely az adókötelezettség 80 százalékáig csökkentheti a fizetendő távhőadót.

Orbán Viktor hétfőn jelentette be a tervezett változásokat Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján. „Az első lépés a fix 3 százalékos vállalkozói hitel volt. 11 új intézkedést is hoztunk” – mondta.