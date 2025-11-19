Változik számos uszoda nyitvatartási ideje

A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent kormányhatározat szerint 2026. január elsejétől a szélesebb társadalmi hozzáférés érdekében reggel 6 órától este 8 óráig lesznek nyitva az állami tulajdonban lévő uszodák. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemeltetőként 700 millió forintot kap a pluszköltségekre – írja a hvg.hu.

A kormány arról is határozott, hogy a 2021-es bejelentésnek megfelelően a csornai és a kisbéri tanuszodát érintő beruházásnak is meg kell valósulnia, ezért felszólították Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy „gondoskodjon a beruházás mielőbbi lezárásához szükséges intézkedések megtételéről”. A határidő a csornai létesítménynél 2026 augusztusának vége, a kisbérinél 2026 március vége.

Lázár Jánost azzal is megbízta a kormány, hogy koordinálja a feltételes közbeszerzés lebonyolítását, valamint tegyen javaslatot a költségekre az alábbi településekre tervezett tanuszodák kivitelezését illetően:

Komádi,

Nagykálló,

Püspökladány,

Siófok,

Sülysáp,

Szigetszentmiklós,

Tiszavasvári,

Vasvár,

Vecsés,

Vésztő,

Tapolca,

Vajszló.

Az Érden a Fenyves Parkváros Köznevelési Centrum részeként megépült, a város tulajdonában álló, jelenleg nem üzemelő uszoda pedig állami üzemeltetésbe kerül egy új kormányhatározat alapján. Ebben az esetben a honvédelmi miniszternek kell intézkednie.