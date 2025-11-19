ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
331.22
bux:
0
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda versenymedencéje az átadása napján, 2022. június 1-jén. Három hónapos próbaüzem után megnyílt a mintegy 9,5 milliárd forintból megvalósított új uszoda, tanuszoda és strand. A Modern városok program keretében elkészült új komplexum ötvenméteres, tízpályás, csaknem háromszáz személyes lelátójú uszodája nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas.
Nyitókép: MTI/Varga György

Változik számos uszoda nyitvatartási ideje

Infostart

A kormányhatározatban szereplő indoklás szerint így szélesebb társadalmi hozzáférés biztosítható. Lázár János több település tanuszodájának kivitelezésével kapcsolatban is megbízást kapott a beruházások előkészítésére és megvalósítására.

A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent kormányhatározat szerint 2026. január elsejétől a szélesebb társadalmi hozzáférés érdekében reggel 6 órától este 8 óráig lesznek nyitva az állami tulajdonban lévő uszodák. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemeltetőként 700 millió forintot kap a pluszköltségekre – írja a hvg.hu.

A kormány arról is határozott, hogy a 2021-es bejelentésnek megfelelően a csornai és a kisbéri tanuszodát érintő beruházásnak is meg kell valósulnia, ezért felszólították Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy „gondoskodjon a beruházás mielőbbi lezárásához szükséges intézkedések megtételéről”. A határidő a csornai létesítménynél 2026 augusztusának vége, a kisbérinél 2026 március vége.

Lázár Jánost azzal is megbízta a kormány, hogy koordinálja a feltételes közbeszerzés lebonyolítását, valamint tegyen javaslatot a költségekre az alábbi településekre tervezett tanuszodák kivitelezését illetően:

  • Komádi,
  • Nagykálló,
  • Püspökladány,
  • Siófok,
  • Sülysáp,
  • Szigetszentmiklós,
  • Tiszavasvári,
  • Vasvár,
  • Vecsés,
  • Vésztő,
  • Tapolca,
  • Vajszló.

Az Érden a Fenyves Parkváros Köznevelési Centrum részeként megépült, a város tulajdonában álló, jelenleg nem üzemelő uszoda pedig állami üzemeltetésbe kerül egy új kormányhatározat alapján. Ebben az esetben a honvédelmi miniszternek kell intézkednie.

Kezdőlap    Belföld    Változik számos uszoda nyitvatartási ideje

nyitvatartás

uszoda

kormányhatározat

tanuszoda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?

Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?

Szerda reggel erősödni próbál a forint az euróval szemben miután az MNB tegnap változatlanul óvatos hangnemet ütött meg a monetáris politikai kilátásokkal kapcsolatban. A jelek szerint a jegybank a várhatóan a célsávba csökkenő infláció mellett sem tervez változtatni a 6,5%-os alapkamaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kileng a forint: meglepő számok érkeztek a devizapiacról

Kileng a forint: meglepő számok érkeztek a devizapiacról

Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Once Trump signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 07:45
Már lehalászták a karácsonyi halak jelentős részét
2025. november 19. 06:47
Hol a mosogatóból, hol egy temus csomagból mászott elő: kígyóészlelések Magyarországon
×
×
×
×