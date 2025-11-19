Lángok között vesztette életét egy férfi Tápiószelén

A közlemény szerint egy ágy és környezete kapott lángra, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Rubicon-estek – Történelemről érthetően
A közlemény szerint egy ágy és környezete kapott lángra, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Nem csitul a korrupciós botrány Ukrajnában: az Enerhoatom körüli sikkasztás kapcsán már legfelsőbb, miniszteri és elnöki tanácsadói szinten hullanak a fejek, az Economist egyik hírszerzési forrása atomtámadáshoz hasonlította az ügy következményeit.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Once Trump signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.