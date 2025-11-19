Lángok között vesztette életét egy férfi Tápiószelén

Továbbra is a ponty lehet a karácsonyi időszak slágere a halételek között, az utóbbi időben egyre nagyobb lett az import aránya – mondta az InfoRádióban Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke, aki arról is beszélt, hogy a termelői oldalon nem várható áremelkedés.