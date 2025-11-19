ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.73
usd:
331.17
bux:
0
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Lángok között vesztette életét egy férfi Tápiószelén

Infostart / MTI

Egy férfi meghalt, egy ember pedig enyhe füstmérgezést szenvedett, miután kedd késő este kigyulladt egy családi ház Tápiószelén, a Zsolt úton – közölte a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint egy ágy és környezete kapott lángra, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Kezdőlap    Belföld    Lángok között vesztette életét egy férfi Tápiószelén

halál

katasztrófavédelem

lakástűz

füstmérgezés

tápiószele

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára

Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára

Nem csitul a korrupciós botrány Ukrajnában: az Enerhoatom körüli sikkasztás kapcsán már legfelsőbb, miniszteri és elnöki tanácsadói szinten hullanak a fejek, az Economist egyik hírszerzési forrása atomtámadáshoz hasonlította az ügy következményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint kartellgyanú miatt indult eljárás Bige László cége ellen: mit fog lépni a magyar milliárdos?

Megint kartellgyanú miatt indult eljárás Bige László cége ellen: mit fog lépni a magyar milliárdos?

A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Once Trump signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 07:45
Már lehalászták a karácsonyi halak jelentős részét
2025. november 19. 07:33
Változik számos uszoda nyitvatartási ideje
×
×
×
×