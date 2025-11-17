ARÉNA - PODCASTOK
Már kezdik berendezni az ország legnagyobb betlehemének helyszínét
Nyitókép: fotó: Cibakházi Betlehem Facebook-csoport

Már készül a karácsonyi betlehemi csoda

Infostart

A karácsonyi időszakban messziről vonzza az érdeklődőket Cibakháza, mivel a településen található az ország legnagyobb, kézzel épített betleheme, amelyet a Cibakházi Mindenszentek Római Katolikus Templomban állítanak fel. Az idei szezonra a szervező csapat még nagyobb és látványosabb díszlettel készül.

Herkó Ágoston, a betlehem megálmodója elmondta, hogy bár a felállítás helye nem változik, a díszletet minden évben újratervezik - írja a szoljon.hu.

A csapat célja, hogy az újragondolt Betlehem felülmúlja a tavalyi méreteket. Az új díszlet várhatóan egy-két négyzetméterrel nagyobb lesz, ezzel megdöntve a tavalyi csúcsot.

Az idei betlehem új megoldással és új látványelemmel egészül ki. A részleteket még nem hozták nyilvánosságra, de gondos tervezésre és kreatív térkihasználásra van szükség a kivitelezéshez.

A munkálatok előkészületei már szeptemberben elkezdődtek, a nagyobb szerkezeti építkezés pedig a napokban veszi kezdetét.

A kézzel épített, aprólékosan kidolgozott betlehem nappal is látványos élményt nyújt, az esti órákban pedig a kis épületek ablakaiban felgyulladó fények teszik különlegessé a látványt.

