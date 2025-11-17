ARÉNA - PODCASTOK
autumn colors, fallen leaves on the pathway, beautiful autumn wallpaper
Nyitókép: Linda Blazic-Mirosevic/Getty Images

Hetek óta keresték a Bükkben eltűnt idős asszonyt - szakadékba zuhanhatott

Infostart

Erdészek, polgárőrök, rendőrök, vadászok és önkéntesek próbáltak az idős, demens nő nyomára bukkanni, aki még október utolsó napján tűnt el. A keresés végül tragikus véget ért.

Az idős, 72 éves, demens asszony október utolsó napján tűnt el a Csanyikban, férjével rendszeresen járták a környék ismert útvonalait. Aznap is együtt mentek ki az erdőbe, ám míg a férfi a szalonnasütés előkészületeivel foglalatoskodott, felesége eltűnt – írja a boon.hu.

Az elmúlt több mint két hétben rendőrök, erdészek, vadászok, polgárőrök és számos önkéntes mentőcsapat hatalmas erőket mozgósított az eltűnt nő felkutatására.

A keresés hetekig eredménytelen volt, végül aztán vasárnap késő délután a csanyiki lőtér környékén egy szakadékban megtalálták az asszony holttestét. A helyszínen jelenleg a Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete dolgozik.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a megyei lapnak azt nyilatkozta: „Valóban találtak egy meredek, csak gyalogosan megközelíthető területen egy holttestet, aki feltehetően a Csanyikban eltűnt 72 éves nő, azonban a rendőrség tovább folytatja a körülmények vizsgálatát, valamint az azonosítás még folyamatban van.”

