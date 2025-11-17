Ha vásárolt ilyen terméket a gyermekének, akkor nehogy odaadja neki!

A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a kínai Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. által gyártott és a magyarországi UOUOROSE Kft. által forgalmazott, JJ478 tételszámmal rendelkező gyermek étkészletet és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt (bambuszrost) azonosítottak Kínából származó gyermek étkészletben.

A termék Magyarországon is forgalomba került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, az UOUOROSE Kft.-vel, amely az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.