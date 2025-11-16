Elhunyt Pulay Ildikó, mindössze 51 éves volt

A tragikus hírt először Czeglédy Csaba önkormányzati képviselő közölte Facebook-oldalán. A képviselő megemlékezésében úgy fogalmazott, az elhunyt szakember „az anya, az óvónő, a lokálpatrióta szombathelyi, a Szűrcsapó Óvodánk lelke” volt, hozzátéve, hogy „fájdalmas veszteség érte családját és közösségünket.”

A szombathelyi Polgármesteri Hivatal is részvétét fejezte ki az eset kapcsán: „Mély megrendüléssel értesültünk, hogy elhunyt Pulay Ildikó óvodapedagógus, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda igazgatóhelyettese. Osztozunk a család gyászában.”

Pulay Ildikó 51 éves volt.