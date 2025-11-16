ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 16. vasárnap
Red flower on tombstone at cemetery
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Elhunyt Pulay Ildikó, mindössze 51 éves volt

Infostart

Mély megrendüléssel tudatták a helyi közéleti szereplők és a Szombathelyi Polgármesteri Hivatal, hogy 51 éves korában elhunyt Pulay Ildikó, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda óvodapedagógusa és igazgatóhelyettese.

A tragikus hírt először Czeglédy Csaba önkormányzati képviselő közölte Facebook-oldalán. A képviselő megemlékezésében úgy fogalmazott, az elhunyt szakember „az anya, az óvónő, a lokálpatrióta szombathelyi, a Szűrcsapó Óvodánk lelke” volt, hozzátéve, hogy „fájdalmas veszteség érte családját és közösségünket.”

A szombathelyi Polgármesteri Hivatal is részvétét fejezte ki az eset kapcsán: „Mély megrendüléssel értesültünk, hogy elhunyt Pulay Ildikó óvodapedagógus, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda igazgatóhelyettese. Osztozunk a család gyászában.”

Pulay Ildikó 51 éves volt.

gyász

óvoda

szombathely

A cseheknek egyre nagyobb gondot okoznak a magas villanyszámlák, miközben Szlovákiában az árak továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az Európai Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a cseh háztartások az idei év első felében több mint 37 eurócentet, fizettek az áramért. Ez jóval meghaladja az uniós átlagot, amely kilowattóránként 32 cent körül alakult.
Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről - jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. december 2-án érkezik a következő családi pótlék utalás.

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

