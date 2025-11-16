A Fidesz-KDNP szerint háborúpárti megállapodással zárultak a brüsszeli költségvetési tárgyalások - nap hírei

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, amely turizmusra, tanulásra és üzleti kapcsolatokra is vonatkozik - jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: válaszul Magyarország is meghosszabbítja a kínai állampolgárok számára biztosított vízumkönnyítési rendelet hatályát, így továbbra is 48 órán belül kiadják a vízumot üzletembereknek.

A Fidesz-KDNP szerint háborúpárti megállapodással zárultak az Európai Parlament és a Tanács költségvetési tárgyalásai, amely a 2026-os uniós büdzsét a háború finanszírozására és a Migrációs Paktum végrehajtására építi. A kormánypártok elutasítják a költségvetést, mert szerintük Brüsszel a migránsok erőltetett betelepítését akarja, és a terv alapján az országoknak vagy be kell engedniük az illegális migránsokat, vagy 20 ezer eurót fizetniük minden be nem engedett személy után.

A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Európában Magyarországnak van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormánya – jelentette ki a kormányfő az Axel Springer lapkiadó vezérigazgatójának adott interjújában. Orbán Viktor azt mondta: a legfontosabb európai érték a nemzeti szuverenitás; annak megőrzése lesz a legfőbb téma a választási kampányban. Kiemelte: az ország pénzügyi sérülékenysége történelmi okokra vezethető vissza, ezért van szükség az amerikai pénzügyi védőpajzsra, mivel az unió nem nyújt megfelelő védelmet.

Hétfőn jelenti be jelöltjeit a 106 egyéni választókerületben a TISZA – erősítette meg a párt elnöke. Magyar Péter arra kérte a TISZA közösségét, hogy minden körzetben álljon ki a jelöltek mellett és védje meg őket a hatalom támadásaitól. A pártelnök szerint civil szakemberek sorakoznak fel a szervezet mögé.

Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció kérdőíve, miután több helyről jelezték, hogy nem érkeztek meg a papíralapú ívek. Az internetes válaszadáshoz rövid regisztráció szükséges, majd e-mailben érkezik a link, amelyre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív. A papíralapú válaszadás határideje november 30-a.

Két településen rendeztek ma időközi önkormányzati választást. A Somogy vármegyei Somogyacsán polgármestert és 4 tagú képviselő-testületet, míg a Fejér megyei Szabadegyházán polgármestert választottak. Minden posztért független jelöltek indultak.

Washington nem tett olyan bejelentetést, miszerint az alaszkai Anchorage-ban elért megállapodások érvényüket vesztették volna - jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Usakov közölte, hogy a kijevi vezetést tájékoztatták a Vlagyimir Putyin és Donald Trump által elért megállapodásokról, de ezek nem tetszenek neki. Hozzátette, hogy Moszkva és Washington között folytatódik a kapcsolattartás.

Görögország amerikai cseppfolyósított földgázt szállít Ukrajnának a téli hónapokban, vagyis decembertől, jövő márciusáig - közölte egy görög kormányzati tisztségviselő. A DEPA görög gázszolgáltató vállalat és a Naftohaz ukrán állami gázipari cég közötti megállapodást az ukrán elnök Athénban tett vasárnapi látogatásán írták alá. Volodimir Zelenszkij nem sokkal korábban jelentett be újabb energetikai megállapodásokat hazája európai partnereivel.

Japánban több mint egy év szünet után ismét kitört a Szakuradzsima tűzhányó, amely több mint 4 ezer méteres hamufelhőt lövell a magasba. A hatóságok hármas riasztási szintet rendeltek el, amely megtiltja a hegy megközelítését. Áldozatokról, károkról nem érkezett jelentés.

Haitin ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak az amerikai nagykövetséget védő tengerészgyalogosokra a fővárosban. A támadást viszonozták, áldozatokról nem érkezett hír. A helyi hatóságok nem kommentálták az esetet.

Nélkülözőkkel ebédelt a pápa a szegények világnapján a Vatikánban. XIV. Leó hangsúlyozta, hogy világunkat nem csak anyagi, hanem lelki, erkölcsi szegénység is uralja. Az 1.300 résztvevő külön élelmiszercsomagot is kapott. A pápa kiemelte, hogy a világ különböző részein zajló háborúk a mások nehézségei, szenvedései iránti tehetetlenségre mutatnak rá.

Lezárult a Magyar Élelmiszerbank újabb gyűjtő-akciója. Az idén 159 település 473 áruházban 8.800 önkéntes fogadta a felajánlásokat. Összességben csaknem harmadával emelkedett a gyűjtőpontok száma.

A 96. percben kapott góllal, 3-2-es vereséget szenvedett a labdarúgó-válogatott az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A magyar válogatott, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. A nemzeti együttes legközelebb márciusban játszik barátságos mérkőzéseket, mivel lemaradt a pótselejtezőkről.