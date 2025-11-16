ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Energos Power úszó LNG-terminál a Balti-tengeren. Forrás: Energos Power
Nyitókép: Energos Power

Délről kap LNG-t Ukrajna

Infostart / MTI

Görögország amerikai cseppfolyósított földgázt szállít Ukrajnának a téli hónapokban, vagyis decembertől 2026 márciusáig - közölte egy görög kormányzati tisztségviselő.

Tájékoztatása szerint a DEPA görög gázszolgáltató vállalat és a Naftohaz ukrán állami gázipari cég közötti megállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Athénban tett vasárnapi látogatásán írták alá. Zelenszkij nem sokkal korábban jelentett be újabb energetikai megállapodásokat hazája európai partnereivel.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy további egyezségek is születtek a gázimport finanszírozásáról. "Csaknem két milliárd eurót fogunk fordítani gázimportra, hogy pótoljuk az ukrán termelésben az orosz támadások által okozott veszteségeket" - tette hozzá.

Zelenszkij szerint az ukrán kormány európai bankok segítségével – az Európai Bizottság garanciájával – biztosította az import finanszírozásához szükséges forrásokat.

Zelenszkij kiemelte, hogy a partnereik átfogó lehetőségeket biztosítanak a téli gázellátáshoz. "Különösen a lengyeleken keresztül, de aktívan együttműködünk Azerbajdzsánnal is, illetve hosszú távú szerződésekre számítunk" - hangsúlyozta.

Az ukrán elnök vasárnap érkezett Görögországba, ahonnan hétfőn Franciaországba, majd kedden Spanyolországba készül tovább utazni.

ukrajna

gáz

lng

