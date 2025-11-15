Magyar Péter szintén Győrben: "kitől fél, elnök úr?"

A digitális polgári körök országjárásának első helyszínén, Győrben mondott beszédet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is, Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan.

"Egy miniszterelnök nem bujkál"

Egy bekiabáló, őt lehazaárulózó embernek a tömeg előtt elmondta, ide jó érzésű magyar emberek jöttek "egy biztonságos, szebb jövőjéért".

"Mi itt vagyunk, kint, ennek a csodálatos városnak a gyönyörű terén, dacolva a hideggel, egymás kezét fogva, mosolyogva a tegnap felszerelt kamerákba" - mondta. Mint folytatta, nem kordonok és tekesek mögött bujkálnak, mert a haza iránti végtelen szeretet köti őket össze.

Szerinte Orbán Viktor világa a fekete függönyök világa. "Vajon kitől fél az elnök úr? A mélyszegénységben élő gyerekektől, akikről tudomást sem képes venni? Vagy az alulfizetett ápolóktól vagy a kigyulladt vonatoktól félő vasutasoktól és utasoktól? A külföldre távozó fiataloktól? Vagy a magára hagyott magyar vidéktől? Kitől fél, elnök úr?"

Megfogalmazása szerint a miniszterelnökhöz "illik a fekete szín".

"Elnök úr, hallom, lehet öntől kérdezni, na nem úgy, egyenesen, pacekba, hanem előre megírva, a stábja által! Ez olyan Temuról rendelt harcos! De ha már lehet kérdezni, miért nem áll ki vitázni 20 éve? Nem hallotta Donald Trumptól, hogy egy normális országban nem lehet elnök, aki nem mer kiállni a kihívójával élő, egyenes adásban vitatkozni?" - hangoztatta.

Egy normális orvos is a szemébe tud nézni a megműtött ember családtagjainak szemébe egy sikertelen műtét után is, hacsak nem lopta le a gyűrűt az ujjáról. "Egy miniszterelnök nem bujkál, hacsak nem maffiafőnök, büszke az eredményeire, hacsak nem csupán a saját családtagjait, talpnyalóit gazdagította" - tette hozzá.

Úgy látja, Orbán Viktor a "bűnbandájával" együtt 20 ezer milliárd forintot lopott el, többek között a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból, az egészségügyből, az oktatásból, ahelyett, hogy 140-nel járnának a vonatok, hogy segítették volna a gyermekvédelmi intézményekben felnőtt gyerekeket.

"Harcos úr, maguk a saját hazájukat lopták szét!" - kiáltott fel.

"Vége van", de mennyire?

Kritizáltra a kormányfőt, amiért nem mer emberek közé menni, de ez szerinte azért van, mert Orbán Viktor is tudja, hogy "vége van", "a magyar emberek 148 nap múlva véget vetnek" ennek a kormányzásnak.

A miniszterelnököt továbbá szív nélküli bádogembernek nevezte, akit nem érdekel más, csak a hatalom és a gazdagodás, miközben elárulta 1956-ot, a szabadságszerető hősöket és a polgári Magyarországot.

Azt tudakolta, tud-e válaszolni Orbán Viktor kérdésekre, olyanokra, amelyek nincsenek előre megírva.

Magyar Péter szerint már csak az a kérdés, hogy "mennyire lesz vége" tavasszal.

A kormányfő országjáráshoz csatlakozó ismert személyiségeket harmadosztályú celebeknek nevezte, majd hozzátette, "mi vagyunk a békés, derűs, magabiztos és nagyon határozott többség".

Ígéret: a nap 24 órájában, az év 365 napján

Megígérte, a választásokig úton lesz, készen áll a feladatra, megfogadta, hogy ha 148 nap múlva felhatalmazzák az ország irányítására, a nap 24 órájában, az év 365 napján minden magyarért fog dolgozni azon az elven, ahogy Antall József fogalmazott.

Szerinte a Tisza Párt jól áll, de mindenkinek tudnia kell, hogy "ez nem lesz egy sétagalopp, ez egy nagyon nehéz, embert próbáló 148 nap lesz, de megéri, annak az eredménynek tud örülni az ember, amiért igazán megdolgozik".

Látja a célt, a fényt az alagút végén, összeállnak a jelöltek, a vezetők, a program, készen állnak a kormányzás felelősségének átvételére.

Magyar Péter szerint megnyerni a választást "csak egy dolog", de jól kormányozni, a bizalmat megtartani, az emberek szemébe egy évvel később is belenézni tudni "férfias feladat".

Azt kérte az önkéntesektől, a jelöltektől, hogy mindenki nőjön fel a feladathoz, mindenki szeressen tanulni, próbáljon jobb lenni, emberségesebb, odafigyelőbb, hazafiasabb, "mutassunk példát az utánunk jövőknek, hogy ez az ország valóban Szent István hazája, az ötvenhatosoké, a Nobel-díjasoké".

A Tisza-kormányzás megkezdése után lesznek gyors eredmények, de olyanok is, amelyek csak néhány év múlva látszanak majd.

"Kezdjük kicsiben! Szervezze meg az állam, amiért van! Legyen egy működő egészségügy, el lehessen jutni A-ból B-be" - sürgette. "Jussunk el oda, hogy van fertőtlenítő a kórházban, tanár az iskolában, ápoló a beteg mellett, a rendőr meg tudja tankolni a kocsit, és ne csak kormánybiztosok legyenek a drogkartellek ellen!"

Jelöltjelöltek

Bejelentette, hétfőn bejelentik, kik lesznek a Tisza Párt jelöltjelöltjei, de nem tartja csodának, hogy a Fidesz jelöltjeire nem kíváncsi a nyilvánosság.

Meghatónak nevezte, hogy a jelöltállításkor annyi orvossal, iskolaigazgatóval és kétkezi munkással ült szemben, mindenkinek nagyon hálás, mert tudja, hogy őket "most is fenyegetik".

Ebben a helyzetben azt kérte, álljanak ki a "több milliós közösség" tagjai egymásért, indítsanak el még több kamupártot vagy költsenek el az ellenzék lejáratására naponta több százmillió forintot.

Beszámolt arról, hogy számos orvos úgy vállalta a jelöltséget a Tiszától, hogy képviselősége után is operálhassanak, "ilyen jelöltjei lesznek a Tiszának, nem Menczer Tamások, Deutsch Tamások vagy Dopemanek" - vont párhuzamot.

Kérte, hogy legyenek önkéntesek is, mert rajtuk is múlik a sorsuk, a haza sorsa.

Intézkedések

Kormányra lépve, mint ígérte, bevezetik a milliárdosok extra adóját, ebből lesz pénz az új kormány intézkedéseire.

A 14. havi nyugdíjat hazugságnak nevezte: egy 80 ezer forintot kapó nyugdíjasnak egy évre 20 ezer forintot ígér, miközben a saját fizetését a miniszterelnök háromszorosára emelte. A Tisza ezzel szemben 80-ról 120 ezer forintra emeli a nyugdíjat, mert lesz minimálnyugdíj, összesen évente 720 ezer forinttal fog többet kapni egy nyugdíjas, mint a kormány maradása esetén, ez épp 36-szorosa annak az emelésnek, mint amit a Fidesz-kormány biztosítana.

Kezelné a megélhetési válságot, letörné az inflációt, rendezné a béreket is kormányon, mert "nem közeledtünk az európai bérekhez, hanem egyre távolodunk, ez nem mehet így tovább".