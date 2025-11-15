ARÉNA - PODCASTOK
Whisky látható két egyforma pohárban, amelyek egymás mellett helyezkednek el.
Nyitókép: Pixabay

Kiütötte a feltört boltban iddogáló betörőt a zsákmányolt whisky, rendőrök ébresztették - videó

Infostart

Erős dohány és párolgó szeszes ital szaga ütötte meg az egyik kiskunhalasi élelmiszerüzlet főnökének orrát a kora reggeli nyitáskor. Hangos hortyogás is társult a szokatlan jelenséghez, mondta el a boltos, aki azonnal hívta a rendőröket.

Erős alkohol és dohányfüstszag lengte be az üzletet, a boltos sarkon fordult, rázárta az üzletet a szunyókáló férfire és hívta a 112-es segélyhívót. Telefonhívásban volt a központi ügyelettel, amikor az utcán éppen egy rendőrautó járt arra, a boltvezető azonnal le is intette, majd bontották a vonalat a központi segélyhívóval, hogy innen már az ügyet átveszik a helyi rendőrök.

Az egyenruhások előtt nem volt ismeretlen a delikvens, akit a nevén szólítva próbáltak ébresztgetni, de az nem akart felébredni. Aztán valamennyire mégis csak sikerült a férfit életre kelteni, aki nem sokat tudott magáról, a járőrautóba ültették a rendőrök és előállították.

Nem csoda, hogy ennyire kiütötte magát és nem tudott sokat a körülötte lévő világról a betörő, az üzletvezető elmondása szerint ugyanis egy üveg közel 9 ezer forintos whisky-t ivott ki félig, amire még rátolt 10 kis üveges mézes barackpálinkát és sósborszeszt – írja a BAON.

Az már a rendőrségi közleményből derült ki, hogy egy ablakot betörve jutott az üzletbe, ahol aztán betörés közben a sok alkohol hatására mély álomba merült. Miután előállították a helyi kapitányságra és kihallgatták a rendőrök, szabadon távozhatott. Nem sokáig volt szabadlábon, mert néhány órával később egy másik boltban próbálkozott, ahol alkoholt és tisztálkodási szereket a kabátja alá rejtve próbált meg távozni, de lebukott.

Újra előállították

Nem sok idő telt el és ismét a halasi rendőrkapitányság fogdájában találta magát a 45 éves férfi, akit újra kihallgattak a rendőrök. Ezúttal azonban már nem távozhatott szabadon, egy ideig még a rendőrség „vendégszeretetét” lesz kénytelen élvezni.

