Kecskefűz, hamvas éger, rezgőnyár – még lehet szavazni az Év Fájára

Idén már a 13. alkalommal hirdeti meg az Országos Erdészeti Egyesület az Év Fája szavazást, a 2026-os év fája három hazai őshonos fafaj közül fog kikerülni. A kecskefűzre, a hamvas égerre és a rezgőnyárra november 30-ig lehet szavazni az azevfaja.hu weboldalon – mondta el Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára az InfoRádióban.

Elmer Tamás felidézte, hogy az Év Fája mozgalmat 1996-ban indította az egyesület, amely keretében minden év végén megválasztják a következő év fafaját. 2013-ig szakmai zsűri döntött, azóta azonban a nagyközönség szavazása dönti el, melyik legyen az adott év fája a szakmai zsűri által kijelölt három fafajtából. A jubileumi 30. évben, 2026-ban is az év fája a kuratórium által meghatározott három fafajból fog kikerülni.

A főtitkár kiemelte: a szavazás célja, hogy egy-egy fafaj érdekességein keresztül ráirányítsa a figyelmet az erdők sokszínűségére és az erdei életközösségek jelentőségére. Minden fafaj fontos szerepet tölt be az adott erdei életközösség életében, ezért érdemes közelebbről megismerni őket.

A három jelölt közül a kecskefűz egy olyan fűzfafaj, amelyről a nagyközönség talán nem is gondolná, hogy fűz: nem a klasszikus folyóparti, vízmenti területeken található, hanem kifejezetten domb- és hegyvidéki faj. Kisebb termetű, „nagyon szép kis levelű”, és nagyon sok rovarfaj kötődik hozzá. Beporzási szempontból is jelentős, és gyakran ez a faj szolgáltatja a húsvéti barkát – hívta fel a figyelmet Elmer Tamás.

A hamvas éger ezzel szemben inkább magashegységi eredetű faj. Elsősorban a Dunántúlon fordul elő, főként ligeterdőkben, ahol van némi többletvíz. Nem tartozik a legelterjedtebb fafajok közé, ezért azon a néhány hazai élőhelyen, ahol megtalálható, különösen fontos vigyázni rá – fogalmazott a főtitkár.

A harmadik jelölt a rezgőnyár, talán ezt ismerik a legtöbben, tette hozzá a főtitkár. Klasszikusan hegy- és dombvidéki fafaj, úgynevezett pionír, „úttörő” faj: ha valahol erodálódott vagy meg lett bontva a talajfelszín, beavatkozás történt, az elsők között jelenik meg. Elmer Tamás szerint minden fafajnak, így a jelölteknek is, megvan a maga különlegessége, egyedi tulajdonsága, és mindegyik fontos szerepet tölt be az adott erdőtársulásban.

A főtitkár hangsúlyozta: az Év Fája programmal éppen erre az összetettségre szeretnék felhívni az erdők iránt érdeklődők figyelmét, és arra, hogy minden fafaj nagyon fontos szerepet tölt be az adott életközösségben.